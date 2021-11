Lars und Nicole Eikelkamp regieren das Narrenvolk

Prinzenpaar in Bösensell gekürt

Lars und Nicole Eikelkamp sind die neuen Regenten der Jecken in Bösensell.

Bösensell hat ein neues Prinzenpaar – Lars und Nicole Eikelkamp sind die neuen Regenten der Jecken. Am Samstag haben ihre Vorgänger Werner und Sarah Gründer Zepter und Krone an sie übergeben und ihnen „eine wunderbare Session“ gewünscht. Der Elferrat und das neue Prinzenpaar hoffen auf eine fünfte Jahreszeit, die Raum zum Feiern bietet, sie richten sich flexibel auf die jeweilige Situation ein.

„Am liebsten möchten wir eine Session mit allem Drum und Dran, mit einem Umzug in Otti-Botti, mit den Partys an Weiberfastnacht, mit dem Kinderkarneval und natürlich dem Kola-Kappen-Fest“, wünscht sich das neue Prinzenpaar. „Wir haben schon immer gern Karneval gefeiert“, sagt Prinz Lars Eikelkamp. „Durch das vorherige Prinzenpaar sind wir noch mehr auf den Geschmack gekommen, selbst einmal Prinz und Prinzessin zu sein.“ Es sei schön zu sehen, wie Karneval gefeiert wird, es sei ungezwungen und jeder könne sich so verkleiden wie er möchte.

Nicole Eikelkamp sagte bei der Zepterübergabe: „Wir wollen den Karneval in Bösensell weiterführen und wachsen lassen. Der Karneval gehört einfach zu Bösensell wie das Schützenfest oder das Maifest.“ Der Elferrat steht in den Startlöchern, eine jecke Session unter den jeweiligen Umständen der Corona-Pandemie zu ermöglichen. Gut aufgestellt hätten sie die vergangenen zwei Jahre überstanden, sagen die Karnevalisten. Neu in ihren Reihen begrüßen sie Philipp Cockwill als Adjutant des Prinzenpaars.