Lebenshilfe will am Grünen Grund bauen

In einem Neubau am Grünen Grund möchte die Lebenshilfe ihren Freizeitbereich, die Begegnungsstätte, die Verwaltung und im Dachgeschoss eine Drei-Zimmer-Wohnung unterbringen. Kreis, Gemeinde und Aktion Mensch fördern dieses Vorhaben.

Antrag der Lebenshilfe Senden sprach sich der Sozialausschuss am Donnerstagabend einstimmig aus. Die Gemeinde soll einen Zuschuss in Höhe von etwa 35 000 Euro zu den Investitionskosten für einen Neubau am Grünen Grund 1 gewähren, in dem der Freizeitbereich deutlich mehr Platz als aktuell im Keller des Wohnheims direkt gegenüber an der Steverstraße haben soll.

Der Freizeitbereich bietet ein umfangreiches Angebot für Menschen mit körperlichen oder geistigen Benachteiligungen. „Über 60 Kinder und Jugendliche nutzen dieses einzige offene Angebot im Kreis“, berichtete Ina Freifrau Droste zu Senden, Geschäftsführerin der Lebenshilfe, die das Vorhaben im Ausschuss vorstellte. Zudem gebe es 51 erwachsene Teilnehmende.

Das leerstehende Haus am Grünen Grund soll einem Neubau weichen, in dem der Freizeitbereich, die Begegnungsstätte, die Verwaltung der Lebenshilfe und im Dach (2. Obergeschoss) eine Drei-Zimmer-Wohnung untergebracht werden sollen. Ein Erbbauvertrag zwischen der Evangelischen Kirche und der Lebenshilfe wurde im Januar beurkundet.

Der Jugendhilfeausschuss des Kreises hatte im März einen Kreiszuschuss in Höhe von 100 000 Euro bewilligt. Die veranschlagten Gesamtkosten für die Räume im Erdgeschoss und in einem Teil des ersten Obergeschosses, wo eine Nutzfläche von insgesamt 218 Quadratmetern zur Verfügung steht, werden auf 550 000 Euro veranschlagt und von der Aktion Mensch mit 40 Prozent bezuschusst. Den Rest will die Lebenshilfe, die noch auf die Baugenehmigung wartet, aufbringen.