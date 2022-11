Leid des Krieges veranschaulicht

Beeindruckt saßen die Neuntklässler des Joseph-Haydn-Gymnasiums im Alten Zollhaus vor der Ehrentafel aller gefallenen und aus dem Krieg heimgekehrten Soldaten des Ersten Weltkrieges. Gemeinsam mit Geschichtslehrer Joachim Lüken erinnerten die „Hobbylehrer“ des Heimatvereins, Karl Schulze Höping und Willi Oelerich, an schreckliche, aber auch schöne Momente der Geschichte. Der Thementag der Jugendlichen drehte sich um den Ersten Weltkrieg, der am 11. November 1918 endete und die Ausrufung der Republik in Deutschland am 9. November 1918 durch Philipp Scheidemann.

Beeindruckende Historie

Die Schüler folgten zunächst den Ausführungen von Karl Schulze Höping und Willi Oelerich über die Geschichte des Hauses Palz von den Anfängen bis zum Bürgerhaus Altes Zollhaus. Der Saal im Dachgeschoss des Gebäudes, die früheren Nutzungen als Bauernhof, Gastwirtschaft, Wohnhaus, Geschäftshaus und das heutige Nutzungskonzept erstaunten die Jugendlichen, teilt der Heimatverein mit.

Ganz still wurde es, als Karl Schulze Höping in der Diele des Hauses mithilfe der dort aufgestellten Ehrentafel, des in Leder gebundenen Ehrenbuches, der historischen Glasbildern und an einem alten Erbstück das Leben und das Leid der Menschen zur damaligen Zeit veranschaulichte. Ein Beispiel für die Bereitschaft, auch der Sendener, den Ersten Weltkrieg zu unterstützen, zeigte Schulze Höping anhand einer alten Taschenuhr. Ursprünglich hatte diese eine goldene Kette. Doch längst ziert sie eine Kette aus Eisen: „Gold zur Wehr – Eisen zur Ehr“, so der Spruch auf der Kette, der verdeutlicht, wie begeistert die Menschen damals ihr Gold gaben, um den Krieg zu nähren.

Besuch am Mahnmal

Zum Abschluss der 90-minütigen Zeitreise ging es zum „Kriegerdenkmal“, welches heute als „Mahnmal“ für alle durch Gewalt und Krieg getöteten Menschen gesehen wird. Auf den Tafeln des Denkmals erkannte so mancher Schüler Namen aus der eigenen Familien. „Gemeinsam wollen wir hoffen, dass keine weiteren ,Ehrentafeln‘ angebracht werden müssen. Der 9. November aber sollte uns allen in Erinnerung bleiben“, so der Heimatverein. Als Mahnung an den 9. November 1938, als die Synagogen in Deutschland brannten, aber auch als Ermutigung an den 9. November 1989, als die Berliner Mauer fiel.