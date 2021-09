„Leistung besser bezahlen“

Die Frauen der KFD St. Laurentius machten sich auf den Weg, um in persönlichen Gesprächen das Thema Gleichstellung/Arbeitssituationen in verschiedenen Sendener Institutionen von Fachkräften erläutert zu bekommen. Das Rathaus, das Altenheim St. Johannes und die Kitas St. Franziskus und St. Laurentius waren das Ziel. Die KFD-Vertreterinnen wurden überall freundlich aufgenommen und merkten schnell, dass es allen Beteiligten ein Anliegen war, über ihre Arbeit ins Gespräch zu kommen, so die Mitteilung.

Frauen in Leitungspositionen unterrepräsentiert

Für die Gemeinde Senden als Arbeitgeberin im öffentlichen Dienst führte Hauptamtsleiter Holger Bothur in das Thema ein. Wichtig war ihm die Darstellung des offenen Bewerbungsverfahrens, in dem eine exakte Arbeitsplatzbeschreibung hilfreich ist bei der Anstellung der neuen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen. Hier zählt die möglichst passgenaue Übereinstimmung der Bewerbergruppe mit der Erwartungshaltung der Gemeinde. Das Geschlecht spiele dabei keine Rolle. Derzeit arbeiten 103 Frauen und 81 Männer in der Gemeindeverwaltung Senden. Um den in Teilzeit arbeitenden Frauen und Männern gerecht zu werden, hat die Gemeinde im Dezember 2020 einen neuen Gleichstellungsplan herausgegeben, der verbindlich für alle Angestellten ist. Die Gleichstellungsbeauftragt Svenja Hähnel erläuterte die wesentlichen Punkte. Für die kommenden Jahre sei es das Ziel, den Frauenanteil im Führungsbereich weiter auszubauen und die Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranzutreiben. Aktuell befinden sich unter den 15 Beschäftigten mit Leitungsfunktionen fünf Frauen.

Arbeit mit Herz zu wenig anerkannt

Im Altenheim St. Johannes standen der stellvertretende Einrichtungsleiter Michael Engbers und als Pflegekräfte Anne Engbers und Ralf Uhlenbrock zur Verfügung. In der Gesprächsrunde brachte das Pflegepersonal seine Ziele und Wünsche klar zum Ausdruck: „Wir sehen unsere Aufgabe darin, gemeindenah alte, kranke und pflegebedürftige Menschen zu versorgen, zu pflegen und zu begleiten.“ Jedoch wurde schnell klar, dass das nicht so ganz einfach ist, so die KFD. Die Pandemie kam erschwerend hinzu. Die dünne Personaldecke ist ein Dauerbrenner und erschwert die anspruchsvolle Arbeit. Auf die Frage, wie das Pflegepersonal mit allen Herausforderungen umgeht, antwortete Anne Engbers: „Das können Sie nur schaffen, wenn der Beruf für Sie eine Herzensangelegenheit ist. Das Herz gibt den Takt vor.“ Diese Antwort bestärkte die KFD-Frauen in ihren Forderungen: Mehr Anerkennung und vor allem eine bessere Bezahlung für die Arbeit, bessere Arbeitsbedingungen in sozialen Berufen allgemein und eine existenzsichernde Rente.

Dünne Personaldecke in den Kitas

Eine Überraschung erwartete die Frauen, als sie beim Pfarrheim ankamen. Dort strahlten sie voller Erwartung viele Kinderaugen an. Mit Mitmachsongs, gestaltet von Erzieherinnen der Kita St. Laurentius, bildete sich eine Gruppe von Kitakindern und KFD-Frauen. Es ist eine schöne Herausforderung, mit diesen Kindern zu arbeiten. Aber um den anspruchsvollen, erzieherischen Beruf ausführen zu können, müssen – wie überall im Schul- und Erziehungsbereich – die Voraussetzungen gegeben sein. Auf der Liste stehen ganz oben die Aufstockung der Personaldecke und die moderne, heutigen Kriterien entsprechende Ausstattung auch im Digitalbereich. Die beiden Kita-Leitungen Denis Hölscher (St. Franziskus) und Judith Goerlich (St. Laurentius) verwiesen auf viele neue Aufgaben – gerade auch während der Coronazeit. Außerdem sind die Kitazeiten durch die Verlängerung der Anwesenheit vieler Kinder auch zu einer Herausforderung geworden. Wenn dann noch eine Erzieherin krankheitsbedingt ausfällt und statt zehn bis zwölf Kinder auf einmal 25 betreut werden müssen, zeigen sich Grenzen auf in der Arbeit – auf Kosten der Kinder, so die KFD.