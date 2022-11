Leitungsteam neu gewählt

Die Landfrauen aus Senden und Bösensell zeigen Schulterschluss. Nicht nur dadurch, dass sie der Pandemie trotzten und auch in den vergangenen Jahren Aktionen digital oder draußen auf die Beine gestellt haben, wie der Rückblick von Elke Grothues und Steffi Uhlenbrock bildreich bewies. Den Schulterschluss übten sie auch im Wortsinne bei der Jahreshauptversammlung am Samstag, der den Saal bei Sendes an seine Grenzen brachte. Rund 120 Frauen und auch einige Männer waren der Einladung gefolgt.

