Leitungsteam wird jünger und weiblicher

Bei sommerlichen Sonnenschein trafen sich rund 40 Mitglieder der Kolpingsfamilie Ottmarsbocholt zur Jahreshauptversammlung. Diese fand angesichts der Corona-Situation im Garten des Pfarrheims St. Urban statt. Zuvor hatte die Kolpingsfamilie zum gemeinsamen Gottesdienst in die St.-Urban-Kirche geladen, heißt es in einer Mitteilung.

Wichtigster Tagesordnungspunkt war die turnusmäßige Neuwahl des Vorstandes. Gleich vier Personen stellten sich neu für die Vorstandsarbeit zur Verfügung. Mit Martin Löbke, Mareike Wolff, Laura Hibbe und Pia Schemmer ist der Vorstand nun komplettiert worden. „Wir wollen Aktivitäten und Begegnungen für Jung und Alt ermöglichen und die Gemeinschaft fördern“, beschreiben die Neugewählten in einer Presseinformation ihre Motivation. Pia Schemmer ergänzt: „Der Vorstand der Kolpingsfamilie ist einfach eine tolle Truppe, da macht es Freude, dabei zu sein“. Gabi Spiller hat sich für die Aufgabe der Kassenführung zur Verfügung gestellt. Zusammen mit Maria Tippkötter, Martina Wolf und Jana Bender ist der Vorstand damit nun jünger und weiblicher als je zuvor. Mike Diepenbrock kandidierte hingegen nicht erneut und wird zum Ende des Jahres sein Amt niederlegen.

In der Versammlung wurden auch die Aktivitäten in den Blick genommen. Nachdem in den vergangenen eineinhalb Jahren viele Aktivitäten im Web stattfanden wie zum Beispiel Online-Yoga oder die Online-Weinprobe, blickten die Anwesenden zuversichtlich auf die kommenden Veranstaltungen. Neben regelmäßigen Kursen, stehen auch ein Märchenabend, ein Bastelangebot und ein Baby-Massage-Kurs auf dem Programm.