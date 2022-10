Leuchtende Zeichen der Hoffnung setzen

Auch in diesem Jahr soll zur Adventszeit die Weihnachtsbeleuchtung als Zeichen der Hoffnung in Ottmarsbocholt erstrahlen. Darauf verständigte sich nun das Orga-Team, bestehend aus Vertretern des Sportvereins BWO, Heimatvereins, Landwirtschaftlichen Ortsvereins, der St. Johannes- Bruderschaft und des CDU-Ortsvereins. Das Team hatte im vergangenen Jahr eine neue Weihnachtsbeleuchtung in Form von Herrnhuter Sternen für den Ortskern organisiert, was allgemein auf viel positives Echo stieß, heißt es in einer Pressenotiz. Nun soll die Weihnachtsbeleuchtung durch weitere Sterne ergänzt werden.

Häuser mit Hernhuter Sternen schmücken

Aufgrund der öffentlichen Diskussion um eine Reduzierung der Weihnachtsbeleuchtung wegen der Energiekrise sollen die mit stromsparender LED-Technik betriebenen Sterne nur vom 26. November (erstes Adventswochenende) bis zum 14. Januar ( Samstag nach Heilige drei Könige) erstrahlen.

Ottmarsbocholter, die ihr Haus durch einen Herrnhuter Stern weihnachtlich schmücken wollen, können sich zwecks Sammelbestellung bis Sonntag (23. Oktober) per E-Mail an weihnachtsbeleuchtung@ottmarsbocholt.de an das Orga-Team wenden. Hier können auch eventuelle Fahnenstangen und Fahnenhalterungen angefragt werden. Die Kosten für einen Stern belaufen sich auf circa 70 Euro.