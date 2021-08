Leuchtendes Bekenntnis zu Senden

Historische Aufnahmen Sendens, die die neue Bank-Filiale schmücken, sind mehr als bloße Folklore: Die Sparkasse Westmünsterland bekennt sich zum Standort Senden, indem sie 500 000 Euro in die Umgestaltung der dortigen Filiale investiert hat. In vier Monaten Bauzeit ist mehr Raum für Beratung entstanden.

Treue und Wandel schließen sich nicht aus: Die Sparkasse bleibt ihrem Standort in Senden seit 112 Jahren verbunden. Nicht die Adresse hat sich geändert, wohl aber Form und Funktion der Bank. Die Filiale an der Herrenstraße wurde am Montag neu eröffnet. In das eigene Gebäude hat die Sparkasse rund 500 000 Euro gesteckt, um mehr Raum für Beratung zu bieten und für eine zeitgemäße Präsenz vor Ort. Die Investition, betonte Vorstandsvorsitzender Heinrich-Georg Krumme, ist ein „Bekenntnis zu Senden“.

Lokale Verwurzelung „ganz wichtig“

Die „lokale Verwurzelung“, so Krumme, „ist uns ganz wichtig“. Mit dem Standort Senden sei die Bank „sehr zufrieden“, womit der Vorstandschef der Sparkasse Westmünsterland nicht nur den gelungenen Umbau meinte, sondern auch die Verbundenheit der Kunden.

Beides, die letzten perfekten Details der ambitionierten Neugestaltung der Niederlassung, aber auch die Frequenz ihrer Nutzung, nahmen Krumme und Vorstandskollege Norbert Hypki bei der Einweihung erfreut zur Kenntnis. Das optische Markenzeichen zog schon seit einigen Tagen die Blicke an – der Eingangsbereich mit rotem Portal. Ab jetzt das Corporate Design, das die Sparkassen-Filialen erkennbar machen soll, so Hypki.

Der Standort hat sich nicht verändert: Historische Ansicht der Sparkasse in Senden auf der Herrenstraße. Foto: privat

Dass der Haupteingang zur Herrenstraße verlegt wurde, sorge für kurze Wege und schnelle Orientierung in der Bank. Zugleich entzerre die Verlagerung die verkehrliche Situation auf dem Niesweg, pflichtete Bürgermeister Sebastian Täger bei. Er äußerte sich anerkennend, dass die Sparkasse den Standort Senden stärke und, wo immer möglich, auf heimische Betriebe zurückgegriffen habe.

Diese Haltung habe sich nicht nur als Lokalpatriotismus, sondern auch von den Leistungen der Betriebe her als goldrichtig entpuppt, zog Rainer Tenholt, Regionalleiter der Sparkasse in Senden, ein Resümee. Er dankte auch der Gemeinde Senden für die kooperative Haltung bei planerischen Abstimmungen des Vorhabens sowie der Geschwister-Scholl-Schule, die Parkplätze für die Bank-Container zur Verfügung stellte.

Dass das Projekt in vier Monaten erfolgreich gestemmt wurde, sei eine „Spitzenleistung“ hob Krumme hervor, der den Einsatz von Bauleiterin Silke Hübers aus dem eigenen Haus lobte.

Balance zwischen Online-Services und persönlicher Beratung

Mit dem Umbau trägt die Sparkasse der Entwicklung Rechnung, dass immer mehr alltägliche Bankgeschäfte online oder am SB-Terminal abgewickelt werden, komplexe Finanzthemen wie Hausbau oder Altersvorsorge aber die persönliche Beratung durch Experten erfordern.

Bei digitalen Werkzeugen up to date und vor Ort präsent zu sein – „das ist eine Frage der Balance“, umschrieb Vorstand Hypki die Herausforderung einer regional verankerten Bank.