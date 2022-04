  „Leuchtturmprojekt für die Region“

Erweitert und technisch aufgerüstet werden soll die Biogasanlage auf dem Hof Schulze Bölling in der Dorfbauerschaft. Aus Mist und Gülle soll künftig Biomethan ins Erdgasnetz eingespeist werden. So können 20 000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.

Landwirt Schulze Bölling will Gas aus Mist und Gülle ins Netz einspeisen

Das Biogas-Sondergebiet auf dem Hof Schulze Bölling in der Dorfbauerschaft in Ottmarsbocholt wird nach Osten erweitert. Die bestehende Anlage soll zur Erzeugung und Einspeisung von Biomethangas technisch erheblich aufgerüstet werden.

Eine besonders klimafreundliche Biogasanlage soll auf dem Hof Schulze Bölling in der Dorfbauerschaft in Ottmarsbocholt entstehen. Im Rathaus stellte Johannes Schulze Bölling den Mitgliedern des Bau- und Planungsausschusses sowie interessierten Bürgern seine Planungen am Dienstagabend selbst vor.