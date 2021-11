„Liebe Gottes unter die Menschen gebracht“

Ganz im Zeichen ihres Gründungsvaters Adolph Kolping stand die Kolpingsfamilie Bösensell anlässlich des Kolpinggedenktages. Im Gottesdienst schlug Pater Joy Vazhappillil den Bogen vom Leben des Schuhmachergesellen und späteren Seelsorgers und Sozialreformers Kolping zu den heutigen Aktivitäten der Kolpingsfamilie. Der Geistliche würdigte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Damit die Welt ein wenig besser wird, bringen Sie durch Ihr Tun und Ihre zahlreichen Aktivitäten die Liebe Gottes unter die Menschen“, heißt es in einer Pressenotiz.

In der sich anschließenden Mitgliederversammlung im gut gefüllten Pfarrsaal wurden die Aktivitäten der vergangenen Monate vorgestellt. Trotz der coronabedingten Einschränkungen konnte Vorstandsmitglied Anne Große-Holz in ihrem Bericht doch auf zahlreiche Veranstaltungen, insbesondere für Familien und Kinder, verweisen: Spielgruppen, Flohmarkt, Musikunterricht und Fahrradtouren. Die Zahl der Mitglieder stabilisiert sich seit Jahren auf einem guten Niveau. Neue Mitglieder finden über die Angebote für Familien und Kinder zur Kolpingsfamilie Bösensell. Aufgrund der guten Kassenlage konnten 2000 Euro als Corona-Hilfe nach Indien und weitere 500 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland gespendet werden.

Bei den Vorstandswahlen wurden die Ämter wie folgt vergeben: Bernhard Eggersmann, 1. Vorsitzender; Pater Joy Vazhappillil, Präses; Anne Groß Holz, Kassiererin und Christina Höbrink, Beauftragte für Familien und Familienarbeit.

Verdiente Mitglieder geehrt

Georg Jakobs übernahm die Aufgabe, die anwesenden Jubilare zu ehren: Günter Kolöchter und Leo Evels für 60 Jahre Mitgliedschaft, Barbara Foschepoth (40 Jahre) sowie Carolin Hüls und Heinz Kläver für jeweils 25-jährige Mitgliedschaft. Zuvor wurde der im August verstorbenen Magdalena Foschepoth gedacht, die viele Jahre die Arbeit in Bösensell mitgeprägt hatte, heißt es in der Mitteilung. Verhindert waren die Jubilare Margarete Schubert und Maria Brüggemann (beide 40 Jahre Mitgliedschaft) sowie Franz Hölscher, Ingrid Wrede-Evels, Familie Hans-Jürgen Steinböhmer, Hildegard Kläver und Dr. Norbert Tiemann (alle 25 Jahre Mitgliedschaft).

Traditionell beendet wurde die Versammlung mit einen unterhaltsamen Bildervortrag über Vergangenes und Erlebtes durch Matthias Foschepoth, heißt es abschließend.