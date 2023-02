Linksabbieger ins Gewerbegebiet gesperrt

Im Zuge der Bauarbeiten zur Anbindung des künftigen Logistikzentrums der Firma Stroetmann wird die ins Gewerbegebiet Brocker Feld (Rudolf-Diesel-Straße, Marie-Curie-Straße, Konrad-Zuse-Straße) führende Linksabbiegespur auf der B 235 – aus Richtung Senden kommend – für etwa drei Wochen gesperrt. Das teilte die Gemeinde mit.

„Die Zufahrt in das Gewerbegebiet aus Richtung Bösensell ist weiterhin möglich. Eine Ausfahrt aus dem Brocker Feld auf die B 235 ist sowohl in Richtung Senden als auch in Richtung A 43 möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde weiter. „Der Pkw-Verkehr aus Richtung Senden muss eine Umleitung über das Gewerbegebiet Am Dorn in Kauf nehmen, um das Gebiet Brocker Feld zu erreichen. Für den Lkw-Verkehr wird eine Umleitungsstrecke über Albachten zurück nach Bösensell und dann in Richtung des Gewerbegebietes Brocker Feld eingerichtet.“

Die Sperrung sei erforderlich, weil die Verlegearbeiten von Ver- und Entsorgungsleitungen zwischen dem vorhandenen Gewerbegebiet Brocker Feld und dem Stroetmann-Gelände auf der anderen Seite der B 235 in einer größeren Tiefe durchgeführt werden müssen. „Für die Verkehrsbehinderungen aufgrund der Bauarbeiten bitten wir um Ihr Verständnis“, so die Gemeinde.