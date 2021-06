„Live“ ist eben nicht zu digitalisieren

Tobias Mann freut sich, seit Oktober zum ersten Mal wieder auf der Bühne zu stehen, die Freunde der Kleinkunst aus Lüdinghausen freuen sich, weil sie mit Unterstützung der Gemeinde Senden das Cabrio-Bad für diesen Auftritt als Open-Air-Alternative zur Verfügung gestellt bekommen haben und nicht zuletzt freuen sich die rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauer, endlich wieder Kabarett zu sehen. Freude allerorten und demnach beste Voraussetzungen für „Chaos“ – dem aktuellen Programm von Tobias Mann.

„Fuck you, Corona“ setzt da als Einstieg schon einmal energetisch die nicht ganz niedrige Messlatte für diesen Abend: Tobias Mann singt, erzählt und tanzt über die Bühne und es ist deutlich, dass er sich dort mehr als wohl fühlt. Sein Programm ist schnell und sehr abwechslungsreich und Tobias Mann ein Vollprofi, der nicht umsonst längst zur ersten Garde der Kabarettisten in diesem Land gehört. Immer wieder zieht er das Tempo an, zerlegt mit beißendem Spott die politischen Ereignisse und fragt sich beispielsweise, ob Satire in der Pandemie überhaupt noch gebraucht werde, da er, satirisch gesehen, über den Titel „Task-Force aus Scheuer und Spahn“ auch nicht mehr drüber komme. Einen SPD-Kanzlerkandidaten aufzustellen, beschreibt er als eine Art hoffnungsloser Form von Optimismus und vermutet in der SPD, angesichts ihrer selbstzerstörerischen Performance, einen verlängerten Arm der Opposition in der Regierung. Wenn er dann auch noch „Bjernd“ Höcke eine harte Kindheit bescheinigt, da dieser in einen Kessel mit rechts-drehendem Joghurt gefallen sei, ist das allein schon sein Geld wert. Doch bleibt es noch nicht dabei, denn Tobias Mann hat auch eine Haltung zu den Dingen und bei aller Satire und Ironie wird diese immer wieder spürbar. Die aktuelle Anzeigenkampagne der Initiative Neue Marktwirtschaft bekommt dementsprechend böse ihr Fett weg. Ironisch regt er an, Korruption und Vorteilsnahme – getreu der Feststellung „Jungs sind halt so“ – in einer Art „neuen Lässigkeit“, als monetäre Entscheidungsbeschleuniger“ umzudeuten.

Tobias Mann weiß, dass er sein Publikum fordert und erzählt von seinem Versuch was Leichtes, zum Beispiel über IKEA und Frauen, die nicht einparken könnten („Kennste, kennste, kennste?“) zu machen, doch dann sei ihm bei Durchsicht des Katalogs wieder die Hängeleuchte „Söder“ ins Auge gefallen.

Doch letztlich gibt es auch immer wieder leichtere Stücke, die dem Publikum etwas Zeit zum Atem schöpfen lassen: die Lesung einer Diskussion im Internet zum Beispiel, in der es um die Subventionierung von Schulverpflegung (Kakao gegen Vanillemilch und #muh versus #nomuh) geht und bei der er stellvertretend für alle Internetdiskussionen die verschiedenen Eskalationsstufen definiert. Und auch die spontane Improvisation rund um einen bellenden Hund und ein fröhlicher Texthänger machen den Abend rund und belegen eindrucksvoll, dass „Live“ eben nicht zu digitalisieren ist.

Das feiert auch das Publikum und steht beim Schlussapplaus gesammelt auf und auch die Zugabe „Goethe Reloaded“ wird noch einmal mit Standing-Ovations gefeiert. Kabarett der Spitzenklasse, live und vor Ort. Was für eine Freude.