Live-Musik unter freiem Himmel

Am Vorabend des 1. Mai bei Live-Musik und Leckerein feiern – das ist beim Maibaumaufstellen am Samstag (30. April) in Senden erstmals seit drei Jahren wieder möglich.

Erstmals nach drei Jahren wird in Sendens guter Stube in den Mai gefeiert

Am Samstag (30. April) dreht sich in Sendens guter Stube alles um den Maibaum. Für Live-Musik sorgt unter anderem die heimische Band Tread 3.0 (kleines Foto)

Der Mai ist zwar noch nicht gekommen – aber die Bäume schlagen schon mächtig aus. Und ein besonderer Baum steht am Samstag (30. April) in Senden im Mittelpunkt. Erstmals seit 2019 wird nach zwei coronabedingten Absagen am Vorabend des Wonnemonats der Mai gebührend mit Live-Musik und Leckereien begrüßt. Auf dem Brunnenplatz wird dann der Maibaum stehen. Beginn in Sendens guter Stube ist ab 19 Uhr.