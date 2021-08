„London Taxis“ starten mit Magie

Zündschlüssel umdrehen – und ab dafür! Nein, so schlicht setzen sich die „London Taxis“ nicht in Bewegung. Der Start wollte am Mittwoch gefeiert und ein Stück weit in Szene gesetzt werden. Immerhin galt es, zugleich den ersten Geburtstag des „Bürgerlabors Mobiles Münsterland“ zu begehen, das im vorigen Jahr mit der Inbetriebnahme des Expressbusses X 90 am selben Ort begangen worden war. Zum Showprogramm auf dem Rathausvorplatz gehörte jetzt neben Livemusik von Tread 3.0 der Magier Michael Sondermeyer. Was nahelag. Denn die wunderbare Verkehrswende, die Senden erlebt, gemahnt an Zauberei.

Wobei streng genommen gilt, dass die Verkehrswende erst herbeigeführt werden soll. Aber RVM, Kreis Coesfeld, Land, Gemeinde und weitere Fördergeber fahren in der Stevergemeinde so ziemlich alles auf, was dazu verleiten soll, weniger mit dem Auto zu fahren.

Autos nicht verdammen, aber häufiger ersetzen

Koordinator Josef Himmelmann, bei dem die Fäden im „Bürgerlabor Mobiles Münsterland“ zusammenlaufen, will das heilige Blechle vor der Haustür aber nicht auf den Index setzen. Sondern zumindest mit dem neuen Beförderungsportfolio dazu beitragen, dass die Quote der Zweitwagen schrumpft. Und zwar mit Anreizen, mit „Lust machen“ und Motivation wecken, neue Mobilität auszuprobieren.

Offizieller Start der „London Taxis“ Ab dem 19. August sind die London Taxis in Senden auf Tour, die vor dem Rathaus vorgestellt wurden. Foto: di Neuer Verbund: Schnell- oder Expressbus und die London Taxis. Foto: di Vor dem Rathaus wurde ein Exemplar der London Taxis präsentiert, die in Senden die Runde machen. Foto: di Magische Momente bescherte Magier Michael Sondermeyer Foto: di Koordinator Josef Himmelmann schildert das Bürgerlabor-Projekt. Foto: di Koordinator Josef Himmelmann schildert das Bürgerlabor-Projekt. Foto: di Koordinator Josef Himmelmann im Gespräch mit Moderator Holger Beller. Foto: di Bei der Talkrunde standen unter anderem Vertreter des RVM, des NWL und des Kreises Rede und Antwort. Foto: di Nehmen gemeinsam Platz in der Mobilstation: Koordinator Josef Himmelmann (v.l.), Joachim Künzel (Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, NWL), Dr. Dirk Günnewig (Verkehrsministerium), Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, Bürgermeister Sebastian Täger, RVM-Geschäftsführer André Pieperjohanns. Foto: di Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr (r.) stellt das Projekt aus Sicht des Kreises dar. Anschließend sprach Dr. Dirk Günnewig, Abteilungsleiter im Landesverkehrsministerium. Foto: di Marco Ferlemann, Inhaber des Fahrradfachgeschäfts "Pedale Senden", erklärt die praktischen Vorzüge der E-Scooter, die abonniert werden können. Foto: di Mit einer Rampe können auch Rollstühle relativ einfach in das London Taxi geschoben werden. Foto: di Probesitzen: Reinhard Stach, Fahrdienstleister Bürgerbus Senden, (l.) und Karl-Heinz Huizen nehmen im London Taxi Platz. Foto: di Zu den Gästen in Senden zählten Marc Henrichmann (v.l), André Stinka, Ansgar Mertens, Gastgeber Sebastian Täger, Dr. Christian Schulze Pellengahr und Dr. Dirk Günnewig. Foto: di Ein Grußwort aus dem Verkehrsministerium übermittelte Dr. Dirk Günnewig. Foto: di Die Band Tread 3.0 gestaltete einen perfekten musikalischen Rahmen der Präsentation und des ersten Geburtstags des Bürgerlabors. Foto: di Viel Platz im Shuttle und Kurzstreckenbeförderer: Familien fühlen sich im London Taxi wohl. Foto: di Bürgermeister Sebastian Täger (r.) mit Moderator Holger Beller im Entwurf der Mobilstation. Foto: di

Was gelingen dürfte, denn mit S 90 und X 90 verlassen in Senden vier Mal pro Stunde Busse in Richtung Münster. Die Zeiten, die insgesamt abgedeckt werden, lassen nur wenige Lücken klaffen.

Mit den „London Taxis“ hält die Businessklasse beim Weg zur Haltestelle Einzug. Wer möchte, kann einen E-Scooter oder (sobald verfügbar) ein E-Bike mieten – als Gesamtpaket einer Tarifstruktur, die für den Kunden tendenziell sogar noch günstiger werden soll.

Smarte Wege führen ins Büro

Dass der smarte Weg zur Arbeit mit Bus und Roller funktionieren kann, veranschaulichte Marco Ferlemann, Inhaber von „Pedale Senden“, der als Projektpartner fungiert. Seine E-Scooter sind für zehn Euro pro Monat in Verbindung mit einem ÖPNV-Abo zu mieten – auch für alle Spritztouren zu nutzen und zusammenklappbar. „Die passen mit ins Büro“, so der örtliche Fachhändler, der auch Probefahrten anbot.

Vielleicht wird der Schreibtisch im Oberzentrum aber auch gar nicht mehr so häufig angesteuert, weshalb die Abo-Taktung flexibler werden soll. Als Scharnier zum ÖPNV nimmt die Mobilstation an der Huxburg eine Schlüsselrolle ein. Als Rahmen dient ein Überseecontainer. Wie er aufgeteilt, welche zusätzlichen Services angeboten werden – in dieser Einschätzung sind die Bürger gefragt, betonten viele Beteiligte des Bürgerlabors, dass Feedback erwünscht sei. Von der Packstation über die Drehscheibe für regionale Direktvermarkter, vom Kaffeeautomaten bis zum temporären Büro als „Shared Space“ reicht das mögliche Spektrum.

„ »Das ist nicht normal.« “ Koordinator Josef Himmelmann über den Rückhalt für das Projekt auf allen Ebenen

Wie sehr die gewandelte Mobilität in Senden Fahrt aufnimmt, sei eine „spannende“ Entwicklung und ein Standortfaktor, erklärte Bürgermeister Sebastian Täger. Er hob hervor, dass die Kommunen noch stärker gefordert seien, beim Klimawandel gegenzusteuern. Dem Verkehr als größter CO 2 -Verursacher im Kreis komme zentrale Bedeutung zu.

Entscheidend, so die Redner einhellig, sei nun, wie die Bürger auf die Angebote reagieren. Dass ihr Nutzen im Vordergrund stehen müsse, hob Dr. Dirk Günnewig, Abteilungsleiter im Landesverkehrsministerium, hervor: „Das gibt es nicht von der Stange.“ Es müsse ausprobiert und nachjustiert werden. Dann: „Ist gute Mobilität keine Zauberei, keine Illusion, sondern Realität“, so Günnewig.

Die beiden „London Taxis“ für den Ortsteil Senden lassen sich per App (Suchbegriff kommit-shuttle) oder unter Telefon 0 25 1/ 628 53 110 anfordern. Die Fahrt zum Bus ist im Ticketpreis enthalten. Ortsfahrten innerhalb Sendens sind im laufenden Jahr gratis, die Tarife, die ab 2022 gelten, sind noch nicht bekannt. Die ersten Reaktionen von Bürgern am Rathaus waren positiv: „Ich glaube, dass das angenommen wird“, sagte beispielsweise Doris Klüsener. Und den Container als Busstation findet sie

„echt witzig“.

www.muensterland-kommit.de