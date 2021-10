Mädchen missbraucht:  47-Jähriger zu Gefängnisstrafe verurteilt

In sechs Fällen sexuellen Missbrauchs und in vier Fällen sexueller Belästigung von Kindern hat das Landgericht einen 47-Jährigen für schuldig befunden. Der Mann habe „in allen Fällen ein besonderes Nähe-Vertrauensverhältnis“ ausgenutzt.

Zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis hat das Landgericht jenen Mann verurteilt, der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern unter anderem in Ottmarsbocholt angeklagt war. Die Strafkammer befand den 47-Jährigen für schuldig, in sechs Fällen sexuellen Missbrauch und in vier Fällen sexuelle Belästigung von Kindern begangen zu haben.