Maifest lockt mit buntem Programm

Senden

Auch wenn ein Mai-Regenschauer am Samstag des Sendener Maifests noch etwas überschattete, so machte der Sonntag dann doch seinem Namen alle Ehre. Bei strahlendem Sonnenschein zog es Besucher von nah und fern in den Ortskern. Dort drehte sich vieles um das Fahrrad, aber auch auf der Bühne war viel los.

Von Andreas Krüskemper