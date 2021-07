Martin Wiedau gibt Amt als Vorsitzender ab

Auf ein Jahr ganz im Zeichen der Corona-Pandemie schauten die Mitglieder des SV Bösensell im Rahmen ihrer Generalversammlung zurück. Das Fazit der Anwesenden war dabei eindeutig: Der SVB ist bisher gut durch die Pandemie gekommen. Die Zahl der Vereinsaustritte konnte unter anderem durch neue Online-Angebote auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Einzelne Abteilungen verbuchten sogar einen leichten Zuwachs an Mitgliedern. Bei den anstehenden Vorstandswahlen gab Martin Wiedau nach elf Jahren Amtszeit seinen Posten als Vorsitzender des SV Bösensell in die Hände von Tobias Große Kintrup. Als neuer Schriftführer wurde Carsten Diekmann in den Vorstand gewählt. Oliver Schulte-Sienbeck bleibt als Beisitzer im Vorstand vertreten. „In 17 Jahren Vorstandsarbeit, davon elf Jahre als Vorsitzender, hat Martin Wiedau maßgeblich dazu beigetragen, dass unser Verein so gut da steht und zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil unseres Dorfes geworden ist. Dafür sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet“, so der neue Vorsitzende Große Kintrup über seinen Vorgänger.