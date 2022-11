Maximilian I. regiert die Narren

Ottmarsbocholt

Maximilian I. regiert in der kommenden Session die Narren in Ottmarsbocholt Unterstützt wird er dabei von Funkenmariechen Kristin I, beide sind schon seit langem feste Größen im karnevalsverrückten Dorf. In ihre Ämter wurden sie am Freitagabend in der Gaststätte Vollmer eingeführt.

Von Ulrich Reismann