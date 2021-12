Mehr als ein Blick in die Glaskugel

Attraktiv ist die Schullandschaft in Senden. Doch wie muss sie sich in den kommenden Jahren entwickeln?

Wie muss sich die Schullandschaft in Senden in den kommenden Jahren entwickeln? Welche räumlichen Anforderungen gibt es – und reicht das aktuelle Angebot an Schulen und Schulformen auch gegen Ende dieses Jahrzehnts noch aus? Diese und weitere Fragen soll der neue Schulentwicklungsplan der Gemeinde beantworten. Das Beratungsbüro „biregio – Projektgruppe Bildung & Region“ aus Bonn, das viel Erfahrung auf diesem Gebiet hat, wurde damit beauftragt.