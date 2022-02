Im Vergleich zum Kreisdurchschnitt gibt es in Senden in vier Bereichen der Kriminalitätsstatistik für 2021 Entwicklungen gegen den Trend. Unter anderem wurden mehr Einbrüche und Sachbeschädigungen als im Vorjahreszeitraum gezählt.

„In Sachen Sicherheit liegt der Kreis Coesfeld auf Platz zwei im Münsterland“, so lautet das Fazit von Kreisdirektor Dr. Linus Tepe bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für das Jahr 2021 am Montag in Coesfeld. Die Kriminalitätshäufigkeitszahl (Anzahl der Kriminalitätsfälle pro 100 000 Einwohner) ist von 4811 auf 4659 gesunken und liegt rund 30 Prozent unter dem Landesdurchschnitt (6703).

Während die Zahl der Rauschgiftdelikte und der Kinder- und Jugendpornografie im Berichtszeitraum aufgrund verstärkter Aufdeckung gestiegen ist, stehen die Wohnungseinbrüche im Kreis auf einem Allzeittief.

Entwicklungen gegen den Trend

Im Vergleich zum Kreisdurchschnitt gibt es in Senden in vier Bereichen Entwicklungen gegen den Trend: So sind die Fälle von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von 21 auf 18 gesunken, während sie im Kreis von 236 auf 280 stiegen. Ähnlich sieht es bei Raub aus, hier sind es drei (Vorjahr: fünf) Fälle, im Kreis stieg die Zahl von 37 auf 41. Allerdings sind die Fallzahlen beim Raub so niedrig, dass die Aussagekraft von Veränderungen sehr gering ist.

Ähnliches gilt für Wohnungseinbrüche, wo die Zahl entgegen Kreis- und auch Landestrend von elf auf 17 gestiegen ist. Auch hier ist die Zahl so niedrig, dass sie keine Rückschlüsse auf mögliche Ursachen zulässt. Weiterer Negativtrend ist die Zahl der Sachbeschädigungen: Hier ist die Zahl von 115 auf 132 gestiegen.

Ältere Menschen über Betrugsmaschen aufklären

Kreisweit zurückgegangen ist auch die Zahl der Enkeltrick-Betrügereien von 790 auf 563. Allerdings ist die Zahl der erfolgreichen Versuche von 24 auf 29 gestiegen, hierbei ist ein Gesamtschaden von fast 243 000 Euro entstanden.

„Wenn Sie in der Familie oder im Bekanntenkreis ältere Mitmenschen haben, klären Sie sie über die verschiedenen Betrugsmaschen auf“, so der Appell von Guido Meinert, Leiter der Direktion Kriminalität bei der Polizei Coesfeld.