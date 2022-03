Mehr Grünphasen für Fußgänger und Radfahrer

Die Haltestelle an der A 43 soll durch kürzere Wartezeiten an der Fußgängerampel komfortabel erreichbar sein. Die Erschließung des Stroetmann-Areals (rechts ein kleiner Ausschnitt) läuft bereits.Die Haltestelle an der A 43 soll durch k

Im zweiten Anlauf hat es jetzt geklappt. Nachdem der Bau- und Planungsausschuss (wie berichtet) vor 14 Tagen Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer bei der Verkehrsanbindung des Stroetmann-Geländes an die B 235 / A 43 gefordert hatte, wurde am Donnerstagabend im Gemeinderat eine überarbeitete Planung vorgestellt. CDU, SPD, UWG und FDP simmten daraufhin dem Durchführungsvertrag zwischen Investor und Gemeinde, den Abwägungen der privaten und öffentlichen Belange zum Bebauungsplan, der Änderung des Flächennutzungsplans sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan zu. Die Grünen stimmten gegen den Durchführungsvertrag und die Flächennutzungsplanänderung, weil sie die Verkehrsplanung für überdimensioniert und den Flächenverbrauch für zu hoch halten. Bei den anderen Punkten enthielten sich die Grünen.

Ampelanlage wird zu Kreuzung ausgebaut

Die Ampelanlage am Knotenpunkt B 235 / Rudolf-Diesel-Straße (bestehendes Gewerbegebiet) wird (wie berichtet) im Zuge der Ansiedlung zu einer Kreuzung erweitert. Die vergangenen 14 Tage habe man genutzt, um Vorschläge aus den Fraktionen und mögliche Varianten zu prüfen und die Situation noch einmal vor Ort zu betrachten, erklärte Rolf Suhre vom Planungsbüro nts. An einem einzelnen Dienstag (22. März) hat nts zur morgendlichen Spitzenzeit zwischen 7 und 8 Uhr ermittelt, wer die Haltestelle nutzt. Das wichtigste Ergebnis dieser nicht repräsentativen Stichprobe: 15 Einsteiger in den Bus in Richtung Münster wurden gezählt. Sieben davon wurden mit dem Auto an der Haltestelle abgesetzt. Fünf Fahrergäste hatten ihr Rad und drei ihren Pkw auf dem Parkplatz gegenüber abgestellt und mussten die Bundesstraße überqueren,

Rolf Froning (Straßenbetrieb NRW) erläuterten, wie Fußgänger die künftig mit etwa 20 Metern deutlich breitere B 235 sicher überqueren können. Die Wartezeiten an der Fußgängerampel sollen sich durch verschiedene Maßnahmen wie Detektoren und zusätzliche Ampeldrücker, mit denen Fußgänger frühzeitig grün anfordern können, gegenüber der jetzigen Situation verkürzen. Eine Induktionsschleife im Radweg soll auch die Wartezeit der Pedalritter verringern.

Zum Hintergrund: Im Mai 2021 hatte der Rat einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Stroetmann-Logistikzentrum aufgestellt. Im Durchführungsvertrag wird festgelegt, bis wann der Investor das Bauvorhaben und die Erschließungsmaßnahmen fertigzustellen hat. Ebenso verpflichtet sich die Firma, die Kosten für Planung und Erschließung zu tragen sowie die Maßnahmen aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan umzusetzen.