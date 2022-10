Mehr mit Pfunden wuchern

Es umfasst 32 Seiten und kommt mit einer Breite und Informationsfülle daher, die an eine wissenschaftliche Abschlussarbeit erinnert. Was bisher „nur“ der Entwurf eines Tourismuskonzeptes für die Gemeinde Senden ist, markiert tatsächlich einen Paradigmenwechsel: Punktuelle Aktivitäten sollen gebündelt und koordiniert, die Gemeinde als Besuchermagnet nach vorne gebracht werden.

Das Potenzial ist da, lautete die Reaktion in kommunalpolitischen Gremien, als der bisherige Stand des Konzeptes vorgestellt wurde. „Mehr mit den Pfunden wuchern“, gaben Mandatsträger als Devise aus.

Ende der „westfälischen Bescheidenheit“

Man könnte es auch das Ende der westfälischen Bescheidenheit nennen, das in Senden eingeläutet werden soll. Womit die Gemeinde punktet, sind die Lage und Erreichbarkeit im (schönen) Münsterland und nahe dem Oberzentrum Münster. Die Gunst des Standortes leitet sich überdies vom Venner Moor und vom Dortmund-Ems-Kanal ab, dessen mehr und mehr zum Rad-Highway ausgebauter Leinpfad in hohem Maße vor allem E-Biker anlockt. Mit den Hafenterrassen samt Anleger verfügt Senden über einen der wenigen „Passantenstopper“ entlang der Wasserstraße.

Ansätze, die Gäste in den Ortskern zu ziehen, sollen intensiviert werden. Gleiches gilt für die „Steverlandroute“, die ebenfalls stark frequentiert wird – und dies nicht nur am Wochenende. Schloss Senden und das Cabrio-Bad tragen weiterhin zur Attraktivität bei. Was auch für das Kulturprogramm gilt. Pakete, die beispielsweise Kabarett live und Natur-Genuss verbinden, könnten den Besuch in Senden noch schmackhafter machen.

Individual- und Kurzurlaube im Trend

Anziehungspunkt: Der Hafenplatz am Kanal hat sich als Magnet entpuppt. Foto: Dietrich Harhues

Die Gemeinde kann ohnehin von übergeordneten Trends profitieren: Reisen im engeren Radius oder zumindest innerhalb Deutschlands werden beliebter, Nachhaltigkeit im Tourismus wird vielen Gästen wichtiger, Individual- und Kurzurlaub schlagen sich in Buchungen verstärkt nieder.

Um diese Entwicklung auszuschöpfen, müsse sich Senden aber, so der Entwurf, noch besser aufstellen, mehr auf allen Kanälen kommunizieren und die Angebote stärker auf junge Besucher ausrichten. Personal und Finanzmittel müssten dabei wohl aufgestockt werden.

Zu wenig Übernachtungsmöglichkeiten in mittlerer Preisklasse

Bei der touristischen Infrastruktur klafft besonders bei den Übernachtungsmöglichkeiten eine Lücke, lautet ein zentrales Ergebnis der Stabsstelle West (Wirtschaftsförderung, Einzelhandel, Stadtmarketing, Tourismus) unter der Leitung von Niklas Esser. Denn mit dem Hofhotel Grothues-Potthoff wird das gehobene Preissegment abgedeckt. Die mittlere Preisklasse, die sich im Montana Hotel an der A 43 finden lasse, fehle aber in der Nähe der touristisch interessanten Standorte. Besonders Radtouristen fänden daher in Senden nicht genug geeignete Domizile vor. An dieser grundsätzlichen Einschätzung änderten auch die 16 Ferienwohnungen und Zimmerangebote nichts, so das Konzept. Darin wird es ebenfalls als Manko bezeichnet, dass die zunehmende Zahl der Wohnmobil-Reisenden „Senden meiden aufgrund der fehlenden Infrastruktur“. Weiteres Defizit laut Bestandsanalyse: „Wellness-interessierte Besucher kommen nicht nach Senden“.