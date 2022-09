Mehr Platz für ein längeres Leben

Die Sommerhitze der vergangenen Monate setzen nicht nur den Menschen und Tieren zu, auch die Bäume leiden darunter. „Mittlerweile leider alle“, stellt Gebhard Spiekers vom Bauhof Senden fest. „Bei uns am stärksten betroffen sind die Birken und Buchen“, informiert er. „Durch die anhaltende Trockenheit kommt dieses Problem aber auf alle Bäume zu.“

Spiekers ist zuständig für rund 7500 Bäume, die sich auf öffentlichem Grund in Senden, Bösensell und Ottmarsbocholt befinden. Alle eineinhalb Jahre nimmt er jedes Exemplar unter die Lupe. „Einmal im belaubten und einmal im unbelaubten Zustand, immer im Wechsel“, erklärt der Baumkontrolleur der Gemeinde Senden den Turnus. Das genüge jedoch nicht immer, um Probleme rechtzeitig zu erkennen. Daher ist der Baumkontrolleur für Hinweise von Bürgern dankbar. „Die sind sogar ganz wichtig“, betont er.

„ »Jetzt sind die Blätter braun und die Bäume tot.« “ Gebhard Spiekers

Wie schnell Bäume durch die anhaltende Trockenheit geschädigt werden können, hat Spiekers jetzt bei Birken beobachtet. „Das ist teilweise richtig krass“, macht er deutlich. „Sie waren im Frühjahr noch grün – hatten leichte Vitalschäden, ich hätte sie aber nicht abgeschrieben. Jetzt sind die Blätter braun und die Bäume tot.“ Weil tote Bäume durch abbrechende Äste eine Gefahr darstellen, bestehe dringender Handlungsbedarf. Auch an dieser Stelle helfe jeder Hinweis über den Bürgermelder auf der Internetseite der Gemeinde unter www.senden-westfalen.de/melden. Neben dem leicht auszumachenden Totholz gebe es auch Grünbruch. „Bei starker Trockenheit kann es passieren, dass ein völlig gesunder Ast einfach und ohne Vorwarnung abbricht“, informiert der Experte. „Das kommt allerdings sehr selten vor.“

Darüber hinaus ruft der Baumkontrolleur dazu auf: „Bitte an den Baum vor der Haustür denken!“ Er empfiehlt, lieber einmal in der Woche richtig zu wässern, als jeden Tag eine kleinere Menge zu geben. „Es kommt natürlich auf den Baum an“, sagt Spiekers. „Aber da können ruhig mal 100 Liter ran – zehn Gießkassen oder Eimer wären schön.“

„ »Wenn drumherum alles versiegelt ist, woher soll der Baum dann sein Wasser bekommen?« “ Gebhard Spiekers

Dass gerade ältere Bäume ihre Probleme mit der Trockenheit haben, habe auch damit zu tun, dass früher oft bis an den Stamm herangepflastert wurde – so wie vor dem Rathaus, das aus den 70er-Jahren stammt. „Wenn drumherum alles versiegelt ist, woher soll der Baum dann sein Wasser bekommen?", macht Spiekers deutlich.

Deshalb werde bei Jungbäumen seit mehreren Jahren mit Wassersäcken gearbeitet. „Die fassen etwa 40 Liter, die langsam in den Boden abgegeben werden“, erklärt der Baumkontrolleur das Prinzip. „Wir vom Bauhof versuchen, die Säcke regelmäßig nachzufüllen, freuen uns aber natürlich, wenn das auch mal Bürger übernehmen.“

„ »Heute pflanzt man weniger, aber dafür haben die Bäume mehr Raum« “ Gebhard Spiekers

Einfacher als die eben beschriebenen Straßenbegleitbäume – in Senden oft Säulenhainbuchen, zur Zeit werden aber auch vermehrt die hoch wachsenden Flatterulmen gepflanzt – hätten es die so genannten Parkbäume. Aus dem einfachen Grund, weil ihnen mehr Platz zur Verfügung stehe und das zur Gesundheit beitrage. Das wirke sich positiv auf das Wachstum aus, die Bäume könnten sich besser gegen Schädlinge oder auch Pilzbefall wehren und erreichten dadurch ein höheres Alter. „Da sind Eichen am Pastorat, die mehrere Hundert Jahre alt sind“, informiert Spiekers. Genau so wünscht es sich der Experte. „Bäume pflanzt man schließlich nicht nur für die nächsten fünf Jahre, sondern für mindestens ein bis zwei Generationen – oder auch zehn, wenn wir Glück haben.“ Spiekers legt auch großen Wert darauf, dass die Vielfalt groß bleibt und setzt dabei möglichst auf heimische Arten wie Eiche, Buche, Walnuss oder Linde.

Er begrüßt, dass Baumschutz immer mehr in den Fokus rückt. „Heute pflanzt man weniger, aber dafür haben die Bäume mehr Raum“, nennt der Fachmann den zentralen Punkt. In den 70er-Jahren habe die Größe einer Baumscheibe – so lautet der Fachbegriff für das Stück Erde, auf dem ein Baum steht – einen Quadratmeter betragen. „Heute sind es sechs.“ Mehr Platz für ein längeres Leben.