Mehrere Bäume sollen gefällt werden

Baumfällaktionen sind in der kommenden Woche an zwei Stellen in Senden erforderlich. Darauf weist die Gemeinde hin.

Am Winkelbusch und am Schloss Senden

Gleich mehrere Bäume an unterschiedlichen Stellen im Gemeindegebiet müssen gefällt werden. Das teilte die Gemeinde am Freitag mit.

Nach Rücksprache mit der Forstbetriebsverwaltung müssten zwei Bäume im Wäldchen „Am Winkelbusch / Bulderner Straße” gefällt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Die betroffenen Bäume seien als trocken eingestuft worden und gefährdeten die Sicherheit der privaten Anliegergrundstücke sowie von Radfahrern und Fußgängern. Die für die Fällung notwendigen Arbeiten sollen am Montag (28. Februar) durchgeführt werden.

Des Weiteren müssten drei Platanen am Schloss Senden im Bereich des gemeindlichen Bauhofs gefällt werden, berichtet die Gemeinde weiter. Die Bäume seien durch die Sturmausläufer am Wochenende so stark beschädigt worden, dass eine ausreichende Standfestigkeit nicht mehr gegeben sei. Der Bereich ist abgesperrt. Hierdurch kann der Waldweg vom Schloss Senden in Richtung Hiddingseler Straße/ Schloßfeld nicht genutzt werden. Die beschädigten Bäume sollen am Donnerstag kommender Woche (3. März) gefällt werden.

Mit den Arbeiten komme die Gemeinde als Eigentümerin der Bäume ihrer gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht nach. Zu derartigen Arbeiten sei jeder Eigentümer von Bäumen gesetzlich verpflichtet, wenn diese eine Gefährdung darstellen, betont die Gemeindeverwaltung.

An den jeweiligen Örtlichkeiten, an denen die Baumpflege- und Baumfällarbeiten stattfinden werden, ist kurzzeitig mit leichten Behinderungen zu rechnen.