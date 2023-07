Erst Ackerbrand, dann „Handgranaten“-Explosion

Gleich mehrere Löschzüge waren beim Großeinsatz in der Bauerschaft Kley gefordert: Auf einer Fläche von fünf Hektar brannte das Stoppelfeld inklusive Ballenpresse und Teleskoplader. Das erforderte den Einsatz von geballten Kräften. Die Löschzüge Senden, Bösensell, Appelhülsen und das Großtankfahrzeug der Feuerwehr Nottuln rückten gegen 17 Uhr aus. Insgesamt waren 42 Kräfte unter der Einsatzleitung von Heiko Pohlmann vor Ort, so die Mitteilung. Unterstützung leisteten auch das Lohnunternehmen Große-Holz, das ein Fahrzeug mit einem 25.000 Liter-Wassertank zur Verfügung stellte, sowie örtliche Landwirte, die eine weitere Ausbreitung verhinderten, indem sie die umliegende Fläche eggten.

Zigarette löst Detonation aus

Als der Löschzug Senden um 19.58 Uhr wieder abrückte, erfolgte die nächste Alarmierung: In einer Dachgeschosswohnung an der Münsterstraße war es zu einer Explosion gekommen, wodurch eine Person verletzt wurde, berichtet Heiko Pohlmann. Die Wohnung wurde kontrolliert und gelüftet, Löscharbeiten waren nicht notwendig, 25 Wehrleute waren aktiv. Die Ursache der Detonation gibt der Polizei Rätsel auf. Wie die Presssestelle in einer ersten Mitteilung schildert, klären Fachleute, wie es am Dienstag gegen 20.10 Uhr zu der Explosion kam. Nach derzeitigem Stand will der 31-jährige Mann eine Zigarette in der vor Jahren gekauften Granaten-Attrappe ausgemacht haben. Dazu habe er eigens eine Verschraubung geöffnet. Als er die Zigarette hineinsteckte, sei es zur Explosion gekommen. Die Splitter der Granate flogen bis zu vier Meter. Der Sendener erlitt Verletzungen an den Händen, bei denen es sich um blutende Wunden handeln soll. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus.

Wunden und zerborstene Fensterscheibe

Die Explosion zerstörte eine Fensterscheibe und beschädigte diverse Gegenstände, insgesamt wurde die Wohnung aber nicht stark in Mitleidenschaft gezogen, so die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Die Polizei hat ein Verfahren gegen den Mann wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. Offen sei insbesondere, ob es sich tatsächlich um eine Attrappe gehandelt hat und wenn ja, wie diese dann trotzdem detonieren konnte.