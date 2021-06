Mehrkosten von gut 200 000 Euro

Klaus Mende umschrieb seine eigene Rolle so: „Ich bin der Mann für die schlechten Nachrichten“, sagte der stellvertretende Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen, Umwelt. Und behielt mit seiner Ankündigung Recht. Denn was er am Dienstagabend den Mitgliedern des Bau- und Planungsausschusses mitteilte, war eine geradezu explosionsartige Kostensteigerung bei der Sanierung und Aufstockung von Umkleiden und Clubheim des SV Bösensell. Geradezu ein Schock für die Kommunalpolitiker. Denn das Vorhaben schlägt demnach mit einem Plus von rund 200 000 Euro zu Buche. Mindestens.

Der aktuelle Haushaltsansatz für das Vorhaben liegt bei 655 000 Euro – und damit in der Größenordnung des vergleichbaren Projektes beim VfL Senden. Dass in Bösensell aber erst später Tatsachen geschaffen werden, entpuppt sich jetzt als Nachteil. Denn während beispielsweise bei der Trauerhalle in Bösensell und dem neuen Sanitärgebäude auf dem Schulhof der Geschwister-Scholl-Schule noch rechtzeitig Baumaterial geordert und gebunkert worden sei, wirken sich in Bösensell „erhebliche Kostensteigerungen aus“, schilderte Mende. Und bezifferte sie auf rund 50 000 Euro.

Generelle Aufschläge und spezielle Komplikationen

Doch neben die Faktoren, die generell in der Baubranche gelten, gesellen sich noch technische Herausforderungen hinzu: Auf Anraten der Fachingenieure wird statt der Einzellüfter eine Lüftungsanlage wie beim VfL Senden eingebaut, um eine mögliche Schimmelbildung zu verhindern. Eine Arbeitsstätten-Richtlinie verlange einen vier- bis achtfachen Luftaustausch je Stunde. Dies treibt den finanziellen Aufwand um 47 000 Euro nach oben, erklärte der stellvertretende Fachbereichsleiter. Der schließlich die bereits perplexen Mandatsträger mit einer weiteren Hiobsbotschaft überraschte: Ein Aufschlag um rund 100 000 Euro, der sich unter anderem aus der verschärften Trinkwasserverordnung mit erhöhten Standards bei der Legionellen-Vorsorge und aus dem Einbau einer neuen Heizungsanlage ergibt. Dadurch greife das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG), so Mende vertiefend gegenüber den WN, das den Einsatz regenerativer Quellen vorschreibt – in diesem Fall eine Wärmepumpe.

Ob damit das Umkleidegebäude in Holzrahmenbauweise für die neu angesetzten 860 000 Euro abgeschlossen wird, ist aber nicht mal sicher. Denn, wie Mende selbst im Ausschuss ergänzte, ist der Bauabschnitt Duschen und WC noch nicht ausgeschrieben.

„ »Hätten wir mal früher gebaut.« “ Achim Peltzer reagiert auf die Hiobsbotschaften aus dem Bauressort

„Hätten wir mal früher gebaut“, reagierte Achim Peltzer (SPD) auf die schlechten Nachrichten aus dem Bauamt. Eine Auffassung, die auch im SV Bösensell anzutreffen ist, wo im Kreise der Mitglieder die schleppende Realisierung des Bauprojektes bereits auf Unverständnis gestoßen ist.

Kostenbeteiligung des Vereins ist gedeckelt

Die Mehrkosten seien dem SVB schon mitgeteilt worden, erklärte Mende in der Ausschusssitzung.

Das bestätigte der Bösenseller Sportverein der WN-Lokalredaktion. Für den Club ändert sich durch die Kostenexplosion finanziell gesehen nichts. Sein Eigenanteil war auf 15 Prozent der ursprünglichen Kalkulation festgelegt und gedeckelt worden. Was konkret bedeutet, dass der SVB 98 000 Euro beisteuern muss. Abzuziehen sind die Eigenleistungen des Vereins. Der habe schon „eine stolze Summe“ zusammen, hieß es auf Anfrage beim SV Bösensell. Der Rest werde über einen langfristigen zinslosen Kredit der Gemeinde abgewickelt. Gleichwohl bleibe es dabei: Der Eigenanteil für das Bauprojekt „ist definitiv ein Kraftakt“, so ein SVB-Vertreter.