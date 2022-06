Meister-Kabarettist spart nicht mit Lob

Lorbeeren für Senden hatte er reichlich im Gepäck – und natürlich seine typische Wortakrobatik: 550 Gäste erlebten den Kabarettisten Wilfried Schmickler am Mittwochabend in der Steverhalle.

Ein politischer Kabarettist in seiner Lieblings-Steverhalle, in seinem Lieblings-Senden. Was braucht es mehr? In jedem Fall ein aufmerksames Publikum, das sich gerne anspruchsvoll unterhalten lässt. Am Mittwochabend passte das bei „Es hört nicht auf“ mal wieder bestens zusammen, alldieweil sich 550 Gäste Wilfried Schmicklers jüngstes Programm nicht entgehen lassen wollten. Schon zu Beginn geizte der schroff-charmante Kabarettist ersten Ranges nicht mit Lorbeeren für seinen „Lieblingsort“.

Keine Frage: In lyrischen Gattungen kennt sich der Meister des politischen Kabaretts genauso gut aus wie in seiner kölschen Südstadt. Schon als Zivi belebte er mit seiner Theatergruppe die Bühnen selbstverwalteter Jugendzentren. Später, in seiner nicht allzu kurzen Studentenzeit, schaffte er sich die Stilmittel der griechischen Dramen und Komödien mit all seinen Reimformen drauf und nutzt sie nach wie vor, um damit das allzeit lebhafte Zeitgeschehen in all seinen Facetten kritisch zu beleuchten. Wenn der Schnellsprech-Virtuose mit seiner Wortakrobatik und -schrauberei loslegt, um mit seinen Bildern und Metaphern einzigartige Betrachtungsweisen zu zaubern, bringt das die grauen Gehirnzellen ganz schön in Wallungen.

Mit Klang und Rhythmus der modernen „Poetry“

Gerne nutzt er dafür auch Klang und Rhythmus der modernen „Poetry“, um beispielsweise zu fragen: „Was ist das für ein Tier, die Gier? Es frisst in dir. Es frisst in mir, will mehr und mehr und frisst uns leer. Wann fängt dieses Elend an, das man genug nicht kriegen kann?“ Im gleichen Stil liefert er dazu natürlich auch die Antwort: „Sind Neid und Hass und Gier zu dritt, fehlt nur noch ein kleiner Schritt, bis das der Mensch komplett verroht und schlägt den anderen halb tot. Wenn ihr fragt: Wer hat ihn bloß zu weit gebracht? Das hat allein die Gier gemacht!“

Schmickler verabschiedete sich auch mit einem „Strüssje“ Lorbeeren, explizit für die Kulturmacher: „Ihnen gebührt großer Dank und Respekt, dass sie mit gleichbleibender Kraft, Liebe und Engagement für die Kultur den Laden in Schwung halten!“