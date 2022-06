Mekka für Schnäppchenjäger öffnet die Türen

Vor 25 Jahren begann alles als kleiner Kinder-Flohmarkt. Heute kommen 1000 Kunden zum Secondhandmarkt in die Steverhalle. Nach Corona geht es nun wieder los.

Secondhandmarkt in der Steverhalle

Eine Riesenauswahl lag für die Kunden des Secondhandmarktes vor der Corona-Pandemie in der Steverhalle aus. Am 20. August wird die beliebte Veranstaltung neu aufgelegt.

Nach langer coronabedingter Pause findet der Secondhandmarkt in der Steverhalle wieder am

20. August (Samstag) von 9 bis 12 Uhr statt. Was als kleiner Kinder-Flohmarkt vor über 25 Jahren begann, ist zu einem gut angenommenen, überregionalen Markt mit über 1000 Kunden geworden, heißt es in einer Pressenotiz. Künftig möchte das elfköpfige Orga-Team die Veranstaltung wieder zwei Mal im Jahr anbieten.

Die Vergabe der Verkäufernummern ist am 20. Juni (Montag) von 18 bis 19.30 Uhr und wird zunächst traditionell im Pfarrheim St. Laurentius durchgeführt. An einer digitalen Lösung wird hinter den Kulissen gearbeitet.

Vergabe der Verkäufernummern am 20. Juni

Jeder Anbieter erhält 150 vorgedruckte Etiketten, die fest an der Ware angebracht werden müssen. Man kann nur für sich selbst und maximal eine weitere Person Etikettenbögen erhalten, heißt es weiter. Angeboten werden können alle Sachen „Rund ums Kind“ wie Kleidung für Herbst und Winter (Größe 50-188), intaktes Spielzeug aller Art, Kinderwagen, Fahrräder, Autositze, Fahrzeuge, Kinderbücher, Spiele, uvm.

Einen Tag vor dem Markt bringen die Anbieter ihre Ware in Klappboxen zur Steverhalle. Ehrenamtliche sortieren diese nach Art und Größe. So können die Kunden am nächsten Morgen bequem einkaufen. Nach dem Markt wird die nicht verkaufte Ware rücksortiert.

Vom Erlös werden 20 Prozent abgezogen. Mit diesem Geld werden Projekte für Kinder und Jugendliche aus Senden (Stadtranderholung, Selbstbehauptungskurse für Kinder) gefördert.

Weitere Informationen erhalten gibt es unter www.sendensecondhand.wordpress.com sowie www.facebook.com/kindersecondhandmarkt oder telefonisch unter

01 57-56 26 96 08. Unter dieser Nummer können sich auch weitere Helferinnen und Helfer melden, die die Aktion tatkräftig unterstützen wollen.