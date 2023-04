Mickie Krause macht die Steverhalle voll

Viele Karten für die „Stever Sause“ gibt es nicht mehr. Wer jetzt noch mit Mickie Krause, Tim Toupet und Co. in der Steverhalle feiern will, sollte also schnell sein. Der Veranstalter verrät zudem, ob es eine Wiederholung geben wird.

Am Samstag in der Steverhalle: Mickie Krause

Volle Pulle in voller Halle: Am Samstag (15. April, ab 19 Uhr) steigt die erste Auflage der „Stever Sause“. Und wie es aussieht, kann sich der Veranstalter, die Confusion Event Company, über ein ausverkauftes Haus freuen.

Denn es gab bereits einen Run auf die Karten. Rund 90 Prozent der Tickets sind verkauft, so der Confusion-Chef Bernhard Gelking auf Anfrage, Restkarten aber noch an der Abendkasse erhältlich.

Wiederholung ist fest geplant

Der Erfolg der Premiere hat Folgen für Sendens Veranstaltungskalender: Eine Wiederholung ist fest geplant, bestätigt Gelking unserer Redaktion. Das Datum, der erste Samstag nach Ostern, ist fix. Angesichts des Echos in Senden soll die Schlagerparty, bei der am Samstag neben Mickie Krause noch Tim Toupet, Axel Fischer und Richard Bier auf der Bühne stehen und danach DJ Olli für Stimmung sorgt, in Serie gehen.

Damit wäre ein festes Event für Clubs und Cliquen verankert. Ähnliche Party-Formate hatten schon vor Corona-Zeiten viel Zuspruch gefunden. Gelking ist der Gemeinde Senden „sehr dankbar“ für die Kooperation und „erleichtert“ über das Interesse: „Das ist nicht selbstverständlich.“ Denn die Veranstaltungs-Branche tue sich nach Corona noch schwer im Bereich der Zielgruppe der Ü-30.

Die Steverhalle fasst bei Partys rund 1800 Besucher. Kulturamtsleiter Markus Kleymann ist froh, dass die „Stever Sause“ das Ausgeh-Angebot der Gemeinde generationsübergreifend ergänzt.

Senden springt als Location ein

Für Veranstalter Gelking findet mit der „Stever Sause“ eine dreijährige Planungszeit einen Abschluss. So lange ist es her, dass er einen Vertrag mit Krause geschlossen hat. Erst machte Corona einen Strich durch die Rechnung, dann stand die ursprünglich angepeilte Location in Hamm nicht mehr zur Verfügung, weil in der Halle inzwischen Flüchtlinge ein Domizil gefunden haben.

Senden ist beileibe keine Notlösung für Gelking. Denn er hat dort schon 70/80er- und 90er-Jahre-Partys steigen lassen. Welche Künstler bei der zweiten Auflage der Stever Sause verpflichtet werden, verrät der Confusion-Chef, wenn am Samstag die Party ihre Betriebstemperatur erreicht hat.