Mit Fisch hat alles angefangen

Bösensell

1896 wurde das Familienunternehmen „Fisch Hambrock“ in Münster von Heinrich Hambrock gegründet. Inzwischen in Bösensell ansässig wird es in vierter Generation als „Hambrock Großhandel“ in vierter Generation von Angela Niemann und ihrem Bruder Joachim Hambrock geleitet.

Von Peter Werth