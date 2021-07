Mit Herzblut und Leidenschaft

Ein Mann, vier Gitarren, ein supergeniales Live-Konzert! Stefan Stoppok zeigte am Samstagabend, wie sich das anhört und anfühlt. Die Kulturmacher der Gemeinde bewiesen im Vorfeld mal wieder den richtigen Riecher, in dem sie – mit Blick auf die Wetteraussichten - schon Tage zuvor das Konzert vom Cabrio-Gelände in die Steverhalle verlegt hatten. „Ein großer Dank geht an die Bundeskulturstiftung, die uns in diesem Sommer bei den Veranstaltungen unterstützt“, machte Kulturamtsleiter Markus Kleymann mit Hinweis auf das Förderprogramm „Neustart Kultur“ in seinen Begrüßungsworten deutlich.

Stefan Stoppok machte und hatte Spaß beim Konzert in der Steverhalle. Foto: Ulla Wolanewitz

Klar hatte auch der Bluesbarde aus Hamburg im witzigen feinen Zwirn schon vor den ersten Klängen viel Spaß an den echten Menschen im Publikum. „Vertragt ihr ein komplettes Live-Konzert oder muss ich das dosieren?“, flachste der Altmeister humorvoll, bevor er in die Saiten griff. „Stellt euch drauf ein, dass ihr bei diesem Programm nicht einfach umschalten könnt. Da müsst ihr jetzt durch.“ Manchmal, so gestand er amüsiert, wundere er sich selber, dass seine Titel so weit im Vorfeld entstehen und dann wiederum bestens in die Gegenwart passen. Mit seinem Song zum Auftakt - „Wie schnell ist nix passiert“ - lieferte er den besten Beweis zur Corona-Ära. Ebenso mit „ich schiebe den Blues, weil er irgendwo hin muss“, denn „den Song hätte ich spätestens in dieser Zeit geschrieben“. Der Multiinstrumentalist wusste seine Zuhörer - unter ihnen auch eine textsichere Fangemeinde - ohne Begleitband schwer zu begeistern. Wen wundert‘s? Schließlich hat der Liedermacher und Rock-Musiker 40 Jahre Bühnenerfahrung zu bieten. Dass das ganz anders und nach Herzblut und Leidenschaft klingt als das, was TV-Shows an Nachwuchstalenten hervorbringt, liegt auf der Hand und hört das Ohr sofort heraus. Statt Folkwangschule absolvierte der gebürtige Essener einige Semester als Straßenmusiker. Dementsprechend setzt sich sein Sound ganz klar von der Popularmusik ab und weiß durch seine Einzigartigkeit zu überzeugen. Mit seinen Wurzeln im Folkrock bindet der Saiten-Magier geschickt vielfältige Reggae- und Funkgrooves ein. Seine Texte leben von alltagsnaher Satire, die er mit viel Sprachwitz, Nonsens und seiner rauchigen, schnoddrigen Stimme exzellent rüberbringt. Seine Virtuosität und mitunter auch sein Spieltempo sind berauschend und faszinierend. Auch gelingt es ihm, aus einer Akustikgitarre Klänge rauszuholen, die an eine Mischung aus griechischer Bouzouki und orientalischer Saz erinnern wie beispielsweise beim Titel „An dich denk ich noch in 25 Jahren.“ Einfach brillant!

Stefan Stoppok gefühlvoll in der Sendener Steverhalle Foto: Ulla Wolanewitz

Was die Moderation seiner Songs anbelangte, gestand er freimütig „bringe ich die Sätze manchmal nicht zu Ende“ und lieferte kalauernd auch gleich die Erklärung dafür mit: „Mein Therapeut meint, ich wäre zu selbstsicher.“

Das Publikum seines Zeichens verkraftete die 90 Minuten Live-Musik mit einer gelungenen Titelauswahl und vielen bewährt-bekannten Songs wie „La Kompostella“, Alles klar“, „Sei nicht sauer“ und nicht zuletzt natürlich „Ärger, du kannst mich nicht anschmieren“ so gut, dass es bei stehenden Ovationen selbstverständlich eine Zugabe forderte. Fans die sich das Kombiticket gegönnt hatten, erlebten den Bluesbarden am Sonntagabend noch einmal bei der Aufzeichnung zur Liederlounge von WDR 5.