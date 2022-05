Mit Musik und Tanz in den Wonnemonat

In Bösensell und Senden wird am Samstag (30. April) unter dem Maibaum in den Wonnemonat gefeiert – und in Ottmarsbocholt auf dem Kirchplatz in den Mai getanzt.

Feiern zum 1. Mai in allen Ortsteilen

Auf in den Mai heißt es in allen Ortsteilen. In Senden haben Bauhof und Gewerbeverein den Baum aufgestellt.

In allen drei Ortsteilen kann am Samstag in den Mai gefeiert werden.

In Senden haben Bauhof und Gewerbeverein bereits am Donnerstag den Maibaum auf dem Brunnenplatz aufgerichtet. Am Samstag wird die Freiwillige Feuerwehr den Kranz mit Hilfe der Drehleiter anbringen – und das wird ab 19 Uhr bei freiem Eintritt mit viel Livemusik sowie Speis und Trank gemeinsam gefeiert.

In Bösensell wird schon ab 17 Uhr unter dem Maibaum am Johannisplatz gefeiert. Fünf Tanzgruppen des SVB und die Band „Time-Beats“ sorgen für Unterhaltung sowie mehrere Gastronomen, die KFD und die Landfrauen für die Verpflegung.

In Ottmarsbocholt gibt es zwar keinen Maibaum, aber um 18 Uhr den traditionellen Ausmarsch der St.-Johannes-Bruderschaft und des Junggesellenvereins mit Begleitung durch den Spielmannszug. Im Festzelt auf dem Kirchplatz wird danach in den Mai getanzt.