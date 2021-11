Mobilstation geht in Realbetrieb

Die Mustermobilstation dient jetzt als echte Haltestelle. Mit einem Komfortplus an der Mönkingheide.

Mehr Komfort an Haltestelle

Die Muster-Mobilstation wurde zu einer „echten“ Mobilstation und an die Haltestelle Mönkingheide (Richtung Münster) versetzt.

Am Donnerstag erfolgte der Umzug der Muster-Mobilstation an die Haltestelle „Mönkingheide“ (Richtung Münster). Die Station hatte seit August vor dem Sendener Rathaus gestanden.

Dort konnten Besucherinnen und Besucher den Prototypen auf Herz und Nieren prüfen und Wünsche zur zukünftigen Gestaltung äußern. Mit einem Kranfahrzeug wurde die Station nun versetzt und bleibt dort bis zur Einrichtung einer neuen größeren Lösung an der geplanten Mobilstation „Huxburg“, teilt die Gemeinde mit.

Am Wochenende werden noch Pflasterarbeiten durchgeführt, dann geht die Mobilstation in den realen Betrieb und kann von allen Fahrgästen genutzt werden. Weitere Funktionen, wie etwa freies WLAN, werden in den kommenden Wochen nachgerüstet. Durch die Modularbauweise soll der Komfort für Nutzer erhöht werden. Außerdem sollen neue Mobilitätsangebote angeboten und ausprobiert werden, etwa die Verknüpfung mit E-Bikes oder E-Rollern.