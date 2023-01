Montgolfiade setzt Highlight beim Sendener Lichterabend

Nach dreijähriger Pause hatte Sebastian Täger erstmals wieder zum Neujahrsempfang in die Steverhalle eingeladen. Das Interesse an Bilanz und Ausblick aus Sicht der Verwaltung und der Kontaktpflege unter Bürgern war groß. Das Konzept der Veranstaltung soll trotzdem auf den Prüfstand gestellt werden.

Abschluss und Ausblick, Bilanz und Bevorstehendes – Bürgermeister Sebastian Täger hatte erstmals seit drei Jahren wieder zum Neujahrsempfang eingeladen. Und wartete ganz am Ende mit einer spektakulären Nachricht für den Veranstaltungskalender des Münsterlandes auf: Die 52. Auflage der Montgolfiade soll demnach Ende August dieses Jahres in Senden stattfinden. Statt an den Aasee-Wiesen. Ballon-Glühen verbindet sich dann mit dem traditionellen Lichterabend – ohnehin schon ein Publikumsmagnet in der Stevergemeinde.

MEHR ZUM THEMA Volksfest auf den Aaseewiesen Montgolfiade findet wieder am Aasee statt

Dessen Bürgermeister musste ansonsten einen entsprechend weiten Zeitrahmen abdecken. Für Jahresprotokolle war da am Freitag keine Zeit in der mit gut 300 Gästen gut gefüllten Steverhalle. Deshalb straffte der Rathaus-Chef den Zeitstrahl und versicherte sich mit Thomas Philipzen auch professionellen Beistandes auf der „Bühne“. Denn der Kabarettist und Moderator aus dem „Storno-Ensemble“ lockerte den Abend auf. Er zog ein Resümee von der Weltpolitik bis zum Lokalkolorit und schlug einen Bogen vom Wildpinkler am neuen Hafenplatz bis zur Wassertemperatur im Cabrio-Bad. Dazu gestaltete Heri Koch (Gitarre/Gesang) mit Jenny Brinkert (Gesang) und Volker Rasch (Piano) mit dem musikalischen Rahmenprogramm ein weiteres kulturelles Schmankerl.

Der Empfang bot neben der „Regierungserklärung“ des Bürgermeisters auch die Gelegenheit, Kontakte zu intensivieren oder neue zu knüpfen. Dass das Interesse an Begegnung nach zweimaligen Corona-bedingtem Ausfall des Empfangs groß war, offenbarte die Resonanz auf die Einladung. „Es zeigt sich, dass alle wieder Lust haben sich zu treffen“, so Täger.

Seine Einladung war an Vertreter aus Politik, Verwaltung und Vereinen gerichtet. Ehrenamtliches Engagement, der Einsatz fürs Gemeinwesen sollte gewürdigt werden. „Es ist auch eine Gelegenheit, um Danke zu sagen“, hieß es dazu aus dem Rathaus.

Empfang könnte für alle Bürger geöffnet werden

Wenn von dort Vereine angeschrieben werden, so die Pressestelle der Gemeinde, dann bleibe es ihnen überlassen zu entscheiden, wer und wie viele Vertreter der Club der Einladung folgen sollen. Diese Praxis werde großzügig gehandhabt, unterstreicht ein Sprecher der Gemeinde. Auf WN-Anfrage räumt er zugleich ein, dass die bisherige Tradition, zu dem Jahresauftakt einzelne Akteure oder Institutionen einzuladen, überdacht werde. Der Vorschlag, der an die WN-Redaktion getragen wurde, den Neujahrsempfang – wie jetzt erstmals in Lüdinghausen – als öffentliche Veranstaltung durchzuführen, werde geprüft. „Das ist eine gute Anregung“, so der Sprecher der Gemeinde. Zugleich gelte es aber abzuwägen, dass die beabsichtigte Geste der Anerkennung an ehrenamtlich Tätige erhalten bleiben oder anders gestaltet werden müsse.