Musik kennt keine Grenzen

Mit dem Konzert eines echten „Crossover“-Quartetts wollten die Veranstalter in der Friedenskirche ein Zeichen der Hoffnung ausstrahlen – und das ist den vier Musikern des Cuarteto Repentino, die unter anderem aus der Ukraine und aus Russland kommen, gelungen.

Interpreten aus vier Nationen an vier Instrumenten in der Friedenskirche

Zu einem Abend der „musikalischen Völkerverständigung“ kamen am Sonntagabend 80 Gäste in die Friedenskirche. Das Cuarteto Repentino begeisterte die Zuhörer in der Friedenskirche, die nicht nur eine festliche Atmosphäre, sondern eine gute Akustik bot.