„Musik mit Herz und Gitarre“

Auf Einladung des Heimatvereins Senden gastieren zwei außergewöhnliche Künstler am Sonntag (30. Oktober) von 17 bis 19 Uhr im Alten Zollhaus. Sie wollen Freude bereiten beim gemeinsamen Singen. „Musiker mit Herz und Gitarre“, lautet ihr Motto.

In Senden gut bekannt ist Gisela Laschzok. Sie lebt seit 50 Jahren in der Stevergemeinde und ist bei vielen Gruppierungen mit Herzblut, Gitarre und Klavier dabei, teilt der Heimatverein mit. Nun ist ihr Bruder, Gerd Ottehenning, aus den USA zu Besuch in Senden. Er lebt seit 1986 in North Carolina und war dort bis zu seiner Pensionierung als Ingenieur tätig. Er spielt Gitarre in bekannten Bands und hat bereits als Student in verschiedenen Musikgruppen mitgewirkt. Die irisch, bretonisch-keltische Musik ist sein Spezialgebiet. Er spielt Mandoline, Banjo und auch Dudelsack.

Am Sonntag zeigen die Geschwister gemeinsam ihr Können im Saal des Alten Zollhauses. Zum gemütlichen Mitsingen bei Schlagern aus den 1960 bis 1990 Jahren, bei Westernsongs und deutscher Volksmusik sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Bereits 2018 waren die Künstler zu Gast beim Heimatverein und begeisterten die Gäste mit ihren Liedern und Texten. Der Eintritt ist frei, heißt es abschließend.