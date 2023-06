„Müssen ehrlicher werden“

Gut 1000 Flüchtlinge haben Dr. Hans Meckling, sein Team der Flüchtlingshilfe und viele weitere Helferinnen und Helfer in Senden kommen sehen, begrüßt und teilweise eng begleitet – bei Behördengängen oder bei der Wohnungs- und Arbeitssuche. Viel hat der Vorsitzende in den fast neun Jahren seit Gründung der Flüchtlingshilfe mit diesen Menschen in Senden erlebt. Im WN-Gespräch berichtet der 73-Jährige über die ehrenamtliche Arbeit – und legt den Finger in die Wunde, die aus seiner Sicht zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft. Meckling setzt sich für weniger starre Vorgaben ein, kritisiert die Zusammenarbeit mit den Behörden und fordert unter anderem eine Arbeitsverpflichtung für Flüchtlinge.

