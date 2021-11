Mutmaßlicher Mörder nimmt sich in U-Haft das Leben

Er soll die Scheidung von seiner Ehefrau nicht akzeptiert und die 46-Jährige in Senden erdrosselt haben – ein 51-Jähriger, der unter dringendem Mordverdacht stand, hat sich in der U-Haft das Leben genommen.

Der 51-Jährige, der in Senden seine 46-jährige Ehefrau erdrosselt haben soll, hat sich das Leben genommen. Das Paar lebte bis zu einer Trennung im Hagenkamp, lauten die Informationen unserer Zeitung. Am 30. August soll der Ehemann – wie berichtet – seine Frau im Verlauf eines Streits gewürgt und dabei tödlich verletzt haben, schilderten Polizei und Staatsanwaltschaft. Der dringend tatverdächtige 51-Jährige, der wegen Mordes verhaftet und in U-Haft genommen wurde, ist am Montagmorgen von Justizvollzugsbeamten leblos vorgefunden worden. Er soll sich stranguliert haben, teilt die JVA Münster mit.

Die Staatsanwaltschaft habe, wie in diesen Fällen üblich, ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, bestätigt die Behörde. Hinweise auf Fremdverschulden lägen nicht vor. Geprüft werde auch, ob es im Gefängnis zu einer Pflichtverletzung gekommen sei. Laut Dirk Ollech, Sprecher der Staatsanwaltschaft, liegen noch keine Informationen vor, ob es „Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten“ gebe. „Die Ermittlungen dauern noch an“, so der Oberstaatsanwalt gegenüber den WN.

JVA-Leiter: Risikofaktoren werden abgeschätzt

Carsten Heim, Leiter der münsterischen Justizvollzugsanstalt, erklärt auf Anfrage: „Nach bisherigen Erkenntnissen ist keine Pflichtverletzung erkennbar.“ Es sei Standard in der JVA, dass Risikofaktoren der Häftlinge abgeschätzt würden, ergänzt Heim.

Die Ermittlungen über das Tötungsdelikt in Senden waren ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft, so Ollech, habe damit gerechnet, dass sich der 51-Jährige, der bisher zu den Vorwürfen geschwiegen habe, noch zur Tat und seinen Motiven äußert.

Der 51-Jährige, so die Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft, wollte die von der 46-Jährigen angestrebte Scheidung nicht akzeptieren. Als ein Gespräch über eine Fortsetzung der Beziehung scheiterte, habe der Ehemann die Kontrolle verloren. Während eine Großfahndung lief, stellte sich der Tatverdächtige der Polizei.

Nach Informationen unserer Zeitung hinterlässt das Ehepaar, das bis zum Sommer ein Schnellrestaurant in Seppenrade betrieben hat, zwei Kinder.

Suizid-Hinweis

Der Pressekodex sieht vor, dass über Suizide zurückhaltend berichtet wird.Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Begleitumstände. Grund für die Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen. Daher werden wir nicht im Detail über den Vorfall berichten.



Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Ergänzend können Sie das Angebot der Krisenhilfe Münster (0251-519005) in Anspruch nehmen und dort bis zu zehn kostenlose persönliche Beratungstermine vereinbaren.



