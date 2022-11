Nachbarn pflegen Gemeinschaft

Die lange Coronazeit hat den berühmten Zusammenhalt im kleinsten Ortsteil der Gemeinde Senden nicht klein gekriegt, aber gelitten hat die Geselligkeit in der Venne natürlich schon. So richtig aufgefallen ist das den beiden Hochzeitspaaren, die sich in diesem Sommer das Ja-Wort gaben: Nicole und Simon Vorrink sowie Stephanie und Andreas Wessel genossen ihren großen Tag sehr, denn er war endlich mal wieder ein Anlass, der praktisch alle Venner auf die Beine brachte.

Singen und Klönen

Simon Vorrink warf kurze Zeit später eine Idee in die Runde, die er aus seiner alten Heimat Nottuln kennt: An jedem Adventssonntag traf sich dort die Nachbarschaft in lockerer Runde zum gemeinsamen Singen und Klönen. Gemeinsam mit Andreas Wessel verteilte der Neu-Venner dann Flugblätter, die zum gemeinsamen Kranzbinden einluden. Am vergangenen Wochenende war es dann so weit: Viele fleißige Hände gestalteten zusammen einen stattlichen Adventskranz in Wagenradgröße. Er wird am Spieker neben der Kirche seinen Platz finden und soll an den nächsten vier Sonntagen im Zentrum der adventlichen Treffen stehen. „Uns war es wichtig, die alten Nachbarn endlich mal wieder zwanglos zusammen zu bringen und gleichzeitig auch den neu Zugezogenen einen Anknüpfungspunkt zu geben“, erzählt Mitinitiator Andreas Wessel.