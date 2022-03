Nachbesserung gefordert

Keine Entscheidung über die Bauleitplanung zur Stroetmann-Ansiedlung traf der Bauausschuss am Donnerstagabend. Nach einer Sitzungsunterbrechung waren sich alle Fraktionen einig, dass die Planung für den Ausbau der B 235 am Autobahnanschluss für Fußgänger nachgebessert werden müsse. Die Abstimmung wurde vertagt.

Landesbetrieb Straßen.NRW und die Autobahn GmbH hätten klare Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Anschlusses an die A 43, erläuterte Rolf Suhre vom Planungsbüro nts. Rückstaus seien möglichst zu vermeiden. Durch den prognostizierten zusätzlichen Verkehr sei vor allem die Rechtsabbiegespur aus Richtung Senden zu kurz. In Höhe des Mitfahrerparkplatzes und des Stroetmann-Geländes ist ein Ausbau der Straße mit je zwei Geradeaus-Spuren pro Fahrtrichtung plus Abbiegespuren geplant. Die Straße soll insgesamt 25 Meter breit werden.

„Durch die zusätzlichen Spuren gewinnen wir Grünzeiten für Fußgänger“, sagte Suhre. Doch den Ausschuss überzeugte das nicht. Alle Fraktionen sahen das Risiko, dass Fußgänger, die vom Mitfahrerparkplatz zur Haltestelle des Schnellbusses wollen, dazu nicht die etwa 150 Meter entfernte Ampel nutzen. Grundsätzlich stehen aber alle Fraktionen hinter der Sroetmann-Ansiedlung, betonten sie.

Der Ausschuss beauftragte die Gemeindeverwaltung: Lösungen zu suchen, wie die Situation für Fußgänger verbessert werden kann. „Dazu wird die Verwaltung erneut mit dem Landesbetrieb.Straßen NRW und dem Planungsbüro Kontakt aufnehmen. Ziel ist es, in der Ratssitzung am 24. März neue Optionen vorzustellen. Ob das bis dahin tatsächlich gelingt, ist nicht absehbar Ebenso wenig klar ist, ob das eine Verzögerung für das Gesamtprojekt bedeutet“, teilte die Gemeinde am Freitag auf WN-Anfrage mit.