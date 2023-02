Nachwuchs-Narren beweisen Ausdauer

„Flausen im Kopf und Konfetti im Herzen“ – mit diesem Motto feierten Klara I. (Große Kintrup) und Justus I. (Krüger) als Kinderprinzenpaar ihre Session. Treffpunkt für das 22. große Karnevalsfest der Nachwuchs-Narren war am Samstagnachmittag der Kirchplatz. Begleitet vom K.E.B.-Prinzenpaar Lars I. und Nicole I. (beide Eikelkamp), dem Elferrat, Tanzgruppen und Karnevalsbegeisterten sowie ein paar Regentropfen zog das Kinderprinzenpaar durch den Ort. Ziel war die buntgeschmückte Turnhalle.

Moderator Robert Schulting vom Orga-Team des Kinderkarnevals führte durch das kindgerechte und kurzweilige Programm. Die Büttenrede des Kinderprinzenpaares war ein Rückblick auf das vergangene Jahr in Bösenell und auf das der lokalen wie internationalen Sportwelt. Die SVBienchen, die jüngsten Tänzerinnen des Sportvereins, zeigten als erste Tanzgruppe ihr Können. Bunt kostümiert begeisterten sie die vollbesetzte Turnhalle.

Als zweiter Showact präsentierten die Tanzsterne mit Stolz ihren Gardetanz. In rot-weißen Outfits wirbelten sie über die Bühne. Die ein paar Jahre älteren Tänzerinnen der Kindergarde hatten gleich zwei Tänze im Repertoire: den Gardetanz vom vergangenen Jahr und den aktuellen. Beide Darbietungen zeigten, wie ausdauernd die jungen Tänzerinnen trainieren. Mit ihren rasanten Gardetänzen verbreiteten sie Karnevalsstimmung in der Sporthalle. Für das Orga-Team des Kinderkarnevals war es eine Jubiläums-Veranstaltung: das diesjährige Fest war ihr zehntes in Folge. Nun möchten sie die Organisation in andere Hände übergeben. Mit „Mahna mahna“ aus der Muppet Show verabschiedeten sie sich von der Show-Bühne – und zwar zunächst gut versteckt. Passend zu ihren Einsätzen lugten und sangen sie aus ihrem jeweiligen „Versteck“ heraus. Zur Melodie von „Drink doch eine met“ von den Black Föös war „Feiert alle mit“ das Schlusslied des Showprogramms.

Das nahmen die Nachwuchs-Narren wörtlich: Das bunte Treiben in der Turnhalle setzte sich mit Möglichkeiten zum Spielen und Toben fort.