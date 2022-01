Närrisches auf dem Kellnerblock

Ganz Deutschland ist in diesem Jahr karnevalsfrei. Ganz Deutschland? Nein, ein kleines münsterländisches Dorf hält wacker an einer wichtigen närrischen Tradition fest: In Ottmarsbocholt wird zumindest auf dem Papier gefeiert. Denn auch in dieser Session wird die OKZ erscheinen. Wofür diese Abkürzung steht, weiß in „Otti-Botti“ fast jeder. Für Ortsunkundige: es geht um die Karnevalszeitung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie