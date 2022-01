Neubau ist dringend erforderlich

Die Aufgaben des Bauhofes und damit auch die Zahl der Mitarbeiter sowie der Platzbedarf für Maschinen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. In ihrer Finanzplanung veranschlagt die Gemeinde fünf Millionen Euro für einen neuen Bauhof.

Nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist der Bauhof. So hat beispielsweise diese Werkstatt keine Absauganlage. Im Bild (v.l.): Mitarbeiter Peter Niermann, Bürgermeister Sebastian Täger, Eine Hebebühne fehlt in der Fahrzeugwerkstatt, erklären der stellvertretende Leiter Andreas Brüggemann (l.) und Mitarbeiter Klaus Limberg. Dieser Anhänger wird auf Friedhöfen eingesetzt.

Viel zu klein und längst nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik ist der Bauhof der Gemeinde. Das wissen Verwaltung und Rat – und das Projekt „Neuer Bauhof“ steht auf der Liste der größeren Investitionen. „Die Bausubstanz ist schlecht, der Platz reicht hinten und vorne nicht. Und eine Erweiterung ist hier nicht möglich“, hat der Bürgermeister in seiner Haushaltsrede betont. Doch im Handumdrehen ist keine Besserung in Sicht. In ihrer Finanzplanung hat die Gemeinde für die Jahre bis 2026 insgesamt fünf Millionen Euro für einen neuen Bauhof veranschlagt.

Die wesentlichen Knackpunkte am jetzigen Standort nennt Klaus Mende, der bei der Verwaltung für den Bauhof verantwortlich ist: „Die Sozial- und Waschräume sowie die Ausstattung der Werkstätten sind unzureichend. So fehlen eine Hebebühne für Fahrzeuge und Absaugeinrichtungen in den Werkstatträumen, die etwa für Schweiß- oder Holzarbeiten erforderlich sind.“

Arbeitsbedingungen werden verbessert

Die Aufgaben des Bauhofes und dessen Mitarbeiterzahl sind seit 1984 kräftig gewachsen. Ein insgesamt 109 Quadratkilometer großes Gemeindegebiet ist zu versorgen. Und die Einwohnerzahl ist seither deutlich gewachsen. Allein im Ortsteil Senden stieg sie von 14. 400 auf jetzt 20. 700.

Neben den Spielplätzen und Grünanlagen kümmern sich die Mitarbeiter auch um die Straßenunterhaltung einschließlich der dazugehörigen Grünstreifen und Bäume. Dazu gilt es zahlreiche weitere Dinge zu erledigen – etwa Abfallbehälter an Bushaltestellen und in anderen öffentlichen Bereichen zu leeren. „Bei den vielen Aufgaben müssen wir immer Prioritäten setzen“, betont Klaus Mende. Langweilig werde es auf dem Bauhof nie. Nur durch den verstärkten Einsatz von Maschinen konnte der wachsende Aufgabenkatalog bewältigt werden. Doch mehr Geräte benötigen auch mehr Stellplatz.

„Es geht darum die Arbeitsbedingungen und die -abläufe deutlich zu verbessern. Das ist an dieser Stelle nicht möglich“, sagt Bürgermeister Sebastian Täger. Zudem könne man mit einem Neubau den Betrieb auf einen Standort konzentrieren und auf angemietete Lagerflächen verzichten.

Fuhrpark wird auf E-Mobilität umgestellt

„Wir wollen uns für die Planung bewusst zwei Jahre Zeit nehmen“, sagt Täger. Um Anregungen zu bekommen, haben Vertreter aus Verwaltung und Politik den 2017 eröffneten Bauhof in Drensteinfurt besichtigt. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück läuft.

„Wir möchten für unsere jetzigen und für unsere neuen Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber sein“, nennt der Bürgermeister einen weiteren wichtigen Grund für das Vorhaben, Außerdem wolle man bei einem Neubau die Elektromobiliät berücksichtigen. „Da wir den Fuhr- und Gerätepark weitgehend auf E-Antriebe umstellen werden, möchten wir die erforderliche Energie mit Photovoltaikanlagen auf den Dächern der neuen Gebäude selbst erzeigen“, kündigte Täger an.