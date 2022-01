Neue Baureihe für Bösensell

Rotorbruch bei Windkraftanlage in Gronau-Epe: „Äußerst seltener Vorfall“

Bösensell

Der Abbruch eines Rotorteils an einer Windkraftanlage in Gronau schlug hohe Wellen. In Bösensell sollten zwei baugleiche Anlagen errichtet werden. Mittlerweile ist dort ein weiterentwickeltes Modell vorgesehen.

Von Thomas Fromme