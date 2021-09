Neue Sozialarbeiterin stellt sich vor

Marleen Kasselmann stellte sich in der Sitzung des Sozialausschusses vor. Die Sozialarbeiterin soll vor allem in der konzeptionellen und der Projektarbeit tätig sein.

Marleen Kasselmann fängt am 1. Oktober an

Vielleicht lag es daran, dass sie an diesem Tag Geburtstag gatte. Marleen Kasselmann stellte sich am Dienstagabend in der Sitzung des Sozialausschusses den Kommunalpolitikern vor – forsch und fröhlich. Ihre neue Position tritt sie am 1. Oktober an.

Die 26-Jährige arbeitet derzeit noch als Erzieherin und Gruppenleiterin in einer Kindertagesstätte, schilderte sie. Kasselmann hat in Münster Soziale Arbeit studiert und zudem Auslandserfahrung gesammelt – ein Jahr war sie in Ghana.

Sie freue sich auf ihre neue Aufgabe, betonte sie. Und die, so Bürgermeister Sebastian Täger, liege vor allem in der konzeptionellen und der Projektarbeit.