Neue Struktur und neue Leiterinnen

Neu aufgestellt haben sich die katholischen Kindergärten in Ottmarsbocholt. Zum neuen Kindergarten St. Theresa an der Urbanstraße, den Seetha Neubert seit Oktober leitet, gehören zwei Gruppen. Die Kita St. Urban, die Stefanie Fimpeler seit Februar leitet, konzentriert sich auf ihren Kern am Davertweg.

Zwar nicht alles, aber vieles hat 2022 neu gemacht. Das gilt besonders in den katholischen Kindergärten in Ottmarsbocholt. Dort hat sich in organisatorischer und personeller Sicht eine Menge verändert. Das bisherige Familienzentrum St. Urban, zu dem sechs Gruppen und ein zweiter Standort an der Urbanstraße gehörten, konzentriert sich jetzt wieder auf seinen Kern mit vier Gruppen am Davertweg. Denn die beiden Gruppen an der Urbanstraße gehören jetzt zu einer eigenständigen neuen Einrichtung. Sie trägt den Namen Kindergarten St. Theresa. Ihre Leiterin ist seit Oktober Seetha Neubert.