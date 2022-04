Neuer Blick auf Gotteshäuser

Senden

Als Stadtführer in Münster kommt Karl-Heinz van den Wyenbergh nicht an Kirchen vorbei. Der Sendener hat jetzt beim Bistum Münster an einer eine Ausbildung zum Kirchenführer teilgenommen. Dabei hat der Rentner viel gelernt und sieht diese eindrucksvollen Gebäude jetzt mit anderen Augen.

Von Marion Fenner