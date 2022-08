Neues Leben im alten Pfarrhaus

Ende eines Leerstandes: Ins Alte Pfarrhaus am Bösenseller Kirchplatz kehrt neues Leben ein. Ab 1. September vermietet die katholische Kirchengemeinde St. Laurentius das Gebäude an den Verein für katholische Arbeiterkolonien in Westfalen (VfkA), der sich um wohnungslose Menschen kümmert. Eine Aufgabe, die auch jenseits von Ballungsräumen besteht.

Mehr als ein Jahr lang stand das alte Pfarrhaus am Bösenseller Kirchplatz leer. Jetzt kehrt dort neues Leben ein. Ab 1. September vermietet die katholische Kirchengemeinde St. Laurentius das Gebäude an den Verein für katholische Arbeiterkolonien in Westfalen (VfkA). „Wir möchten von dort aus Hilfen für Menschen im Südkreis anbieten und organisieren, die wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind“, berichtet Beate Jussen, Vorsitzende des VfkA.

Zur Übergabe trafen sich Vertreter des Vereins mit Pfarrer Dr. Oliver Rothe und weiteren Mitgliedern des Kirchenvorstands St. Laurentius. Bereits seit Anfang 2021 ist der VfkA, der seinen Sitz in Vreden hat, mit Ambulanten Diensten auch im Kreis Coesfeld vertreten. Zudem gibt es seit März 2021 Sprechstunden im Sendener Rathaus.

Ortsbildprägendes Gebäude erhalten

Im Erdgeschoss des Pfarrhauses entsteht im ersten Schritt ein Büro- und Beratungsstandort. In den übrigen Räumen richtet der Verein dann eine Wohngemeinschaft für ehemals wohnungslose Menschen ein. Von dort aus soll ihnen im Rahmen des Ambulant Betreuten Wohnens der Weg in ein „normales“ Wohnverhältnis geebnet werden. „Es wird fünf Einzelzimmer geben. Das Haus eignet sich gut für eine WG“, sagt Siegfried Thielen, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands. Es verfügt über eine voll funktionstüchtige Küche und ist zum Teil noch möbliert. Insbesondere die Bäder sollen renoviert werden.

In den kommenden Wochen wird saniert – und dabei werden vom Verein betreute Wohnungslose mithelfen. „Es ist wichtig, dass sie eine Tagesstruktur haben sowie Kompetenzen einbringen und erwerben können“, erklärt Beate Jussen.

„Das Pfarrhaus aus dem Jahr 1911 soll als ortsbildprägendes Gebäude in jedem Fall erhalten bleiben“, sagt der Bösenseller Siegfried Thielen, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands.

Mit Pfarrer Rothe und Vorstandsmitglied Gerhard Linz, der ebenfalls im Dorf wohnt, freut er sich, dass die Kirchengemeinde einen Mieter für das Gebäude im Schatten der Kirche gefunden hat. „Dass es sich nach dem Auszug der Wohngruppe des Stiftes Tilbeck nun wieder um eine Wohngemeinschaft handelt und dass in dem Haus erneut eine soziale Aufgabe erfüllt wird, ist besonders erfreulich“, betont Pfarrer Rothe.

Vorbeugung und akute Hilfe

Unverschuldet in Not geraten

„Durch Eigenbedarfskündigungen können Menschen unverschuldet in Wohnungsnot geraten“, sagt Lena Stippel. Sie leitet die Ambulanten Dienste beim VfkA und bietet auch weiterhin Sprechstunden im Sendener Rathaus an. Zudem ist sie in der aufsuchenden Arbeit im Einsatz. Von Bösensell aus wird sie künftig mit dem Sozialarbeiter Thomas Niemann die Landesinitiative „Endlich ein Zuhause“ im Südkreis (Nottuln, Senden, Lüdinghausen, Ascheberg, Nordkirchen und Olfen) organisieren. Dass es in den kleinen, eher ländlichen Orten das Problem der Obdachlosigkeit nicht gibt, ist laut Stippel ein Irrglaube: „Seit dem Start Mitte Mai 2022 haben wir bereits elf Menschen betreut.“

Lena Stippel und Thomas Niemann sind zu erreichen unter

01 76/ 45 18 59 90 oder per Mail an wohn-mobil@vfka-westfalen.de

