Neues Leben statt Leerstand

Der Umbau läuft: Taylan (v.l.), Niklas und Michelle Berik sorgen dafür, dass sich die Räume am Brunnen in eine Café Lounge verwandeln. Sonja Seidler (2.v.r.), von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Senden, freut sich, dass der Leerstand an der prominenten Lage bald beendet wird.

Virtuell geht´s schnell. Im Internet gibt es das neue Lokal schon, das einen langen Leerstand an einem prominenten Standort beenden soll. Bis das „Rustic“ aber den Sprung von Social Media in die Realität schafft, vergehen noch ein paar Monate. Niklas Berik und seine Frau Michelle, die die neue gastronomische Adresse im Ortskern betreiben, starten 2023 in ein Jahr der Veränderungen. Denn mit der „Challenge“, die Selbstständigkeit in einer krisengeschüttelten Branche zu wagen, geht parallel einher, dass das junge Ehepaar zur Familie wird. Das Töchterchen soll im März das Licht der Welt erblicken, die Café Lounge Ende April die ersten Gäste bewirten.