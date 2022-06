Neustart mit italienischem Flair

Ein Bild, entspannt wie auf einer italienischen Piazza bot sich am Donnerstagabend beim Neustart des Sendener Feierabends. Die zahlreichen Gäste genossen Livemusik, erfrischende Getränke und das gemütliche Beisammensein. Fünf weitere Termine folgen in den kommenden Wochen.

Stimmengewirr, handgemachte Livemusik, die untergehende Sonne und kühle Getränke: Beim Neustart des Sendener Feierabends am Donnerstag bot sich in „Sendens guter Stube“ ein Bild wie auf einer italienischen Piazza. Der Veranstaltungsbereich auf der Eintrachtstraße und rund um den Laurentius-Brunnen war gut gefüllt mit Gästen, die einen entspannten Abend genießen wollten. Jüngere und Ältere waren zusammengekommen, um „umsonst und draußen“ ihren Feierabend zu begehen. Beate Lucas und Andreas Koll von „Die Zwei“ unterhielten mit Gitarrenmusik und Gesang, während Veranstalter Wilfried Reckers auf dem Bierwagen alle Hände voll zu tun hatte. „Es ist ein guter Start“, resümiert er bereits nach knapp einer Stunde. Nach der Corona-Zwangspause hat er das Feierabend-Format wieder an den Start gebracht. In Nachbargemeinden sei es bereits erfolgreich wieder angelaufen, berichtet Reckers. „In Senden sieht es ebenso erfolgversprechend aus“, ist er sich sicher. Bis Mitte August stehen fünf weitere Feierabend-Termine im Veranstaltungskalendern für Senden, Bösensell und Ottmarsbocholt. Nach dem gelungenen Neustart werden sie sicherlich bei vielen Gästen fest eingetragen. Weiter geht es am kommenden Donnerstag (30. Juni), ebenfalls ab 19 Uhr auf der Eintrachtstraße, mit der Band „Männerwirtschaft“

Folgende weitere Feierabend-Termine sind weiterhin donnerstags geplant: 7. Juli mit Rainer Miginda, 28. Juli mit den „Firebirds“ (jeweils in Senden am Brunnen) und am 4. August in Bösensell auf dem Kirchplatz mit der Band „Soulbossa“ sowie am 11. August in Ottmarsbocholt mit Michael Mühlmann am Spieker.